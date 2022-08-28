絕命毒師真人版！他上網自學半年…竟真的做出「高純度冰毒」

▲韓姓男子為了展現化學天賦，上網自學製毒，結果做出高純度冰毒。（圖／翻攝《央視》）



記者柯振中／綜合報導

真的有人這樣做！陝西西安公安局蓮湖分局近日破獲一起製毒販毒案，警員到場調查時，才知道韓姓主嫌熱愛化學，看了國外某影視劇以後受到啟發，開始上網查資料，最後還真的做出高純度冰毒，頓時感到相當吃驚。

綜合陸媒報導，西安公安局蓮湖分局近日破獲一宗特大製毒、販毒案，順藤摸瓜查到了一間簡陋的平房，而韓姓嫌犯平時就在屋裡製作冰毒。

根據韓姓主嫌的說法，他大學的時候就讀電腦相關科系，但因為酷愛化學，所以時常上網研究化學工式，再動手進行實驗，曾製造出老鼠藥，也曾使用飛機機油提煉出燃料。

▲韓男製作出高純度冰毒，其中有90％的材料不是管制品。（圖／翻攝《央視》）



不過，韓姓主嫌認為，這些製造、提煉的過程太過簡單，無法體現自己的化學天賦，加上國外某影視劇的啟發，決定自學製作冰毒，沒想到研究了半年，最後真的做了出來，且純度還不低。

警方聽完韓姓主嫌的說法，感到相當震驚，且韓男使用的化學原料當中，有超過90％都不是管制品，意味著能夠輕易取得、製造。目前韓男已經落網，至於案件詳細過程為何，仍待警方進一步釐清。

▲韓男覺得製作老鼠藥、提煉燃料沒有挑戰性，於是上網學習製作冰毒。（圖／翻攝《央視》）



這起案件曝光，也讓不少網友感到震驚，不斷留言回應，「你還別說，真是個人才，可惜沒用在正經地方」、「有天賦讓你做出來，沒人教你賣啊…別拉美劇下水了求求了」、「還真是個人才，計算機專科畢業的，這要是他早年發現自己有天賦，說不定現在都是化學教授了」、「也不是只有製出冰毒才能證明，你製個其他的吧」、「好多年前我們這一化學老師就搞過這玩意，早抓了。」

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