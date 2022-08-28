強逼女學生打分手砲　狼教官詭辯：和她第二人格合意性交

▲桃園一林姓教官不甘心和女學生分手，硬是要打「分手砲」，性侵她後還辯稱她有雙重人格，他是和她第二人格合意性交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一林姓教官和高三女學生小茜（化名）交往，分手後質疑她無縫接軌，到她租屋處要求打「分手砲」補償他，性侵小茜得逞，讓小茜身心受創，在諮商時才說出一開始會跟林男交往，也是因為被他性侵。不過林男犯後毫無悔意，還辯稱小茜可能有雙重人格，他是和她第二個人格合意性交，不過法官不採信，案經上訴到高等法院，仍依犯強制性交罪，處4年4月徒刑。

判決書指出，林男為職業軍人，於2018年1月在學校擔任教官，和當時高3的女學生小茜是師生關係，在一次聚會酒後發生關係開始交往，2019年8月2人分手後，林男聽聞小茜和其他男生曖昧，心生嫉妒，從雲林北上到小茜租屋處挽回感情，因遭拒絕，林男心有不甘，半夜2點要求小茜分手要「補償」他打分手砲，不管小茜哭著喊「我不要！」，強壓她性侵得逞，小茜事後報警處理。

全案審理時小茜哭訴，那天林男一直質問她，為什麼可以這麼快和其他人曖昧，質疑她無缝接軌，因外遇才想分手，要求她發生性行為補償。他強壓她時沒戴保險套，她月經來，他就說他不孕，直接性侵她，結束後她一直哭，覺得自己很髒，就先去洗澡，並試圖躺回床上睡覺，但因為實在太痛苦了，有在社群軟體上發文抒發心情。

小茜朋友證稱，案發當天早上，她看到小茜的限時動態寫「我是白癡」等詞，她主動關心，小茜傳給她「是強姦嗎我被強姦了嘛」、「有誰可以救我嗎」、「我是白癡、我脫了衣服在他面前讓他強姦我，我是白癡」等文字，後來在學校見面時，小茜向她說被性侵的事，看起來很難過，且之後小茜連課都沒辦法好好上，她有陪小茜去做心理諮商。

林男則辯稱，他聽到小茜藉交友軟體和陌生男人發生關係很擔心，才去找她，小茜說如果他這麼在意，願意還他一次性行為，就主動把衣服脫掉，等他服用性功能障礙的藥效發生才上床。

林男律師也表示，小茜可能罹患雙重人格的精神疾患，與林男性交時是第二個人格，才讓林男誤會是合意性交。不過法官認為，小茜案發後就醫，病症為憂鬱情緒及睡眠障礙，並無多重人格，也無鑑定必要。

法官指出，林男稱自己有男性荷爾蒙低下症，若未服藥等候藥效，就無法勃起，不過林男在和小茜交往後期，還傳訊給她說「我會在危險期還有有可能的時間絕不做的」、「而且我都在體外」、「就是不想讓一點點可能發生」，顯然擔心讓小茜懷孕，並非沒有生育能力，且就算需要服藥，也無法反推小茜知道他的生理狀況且願意等待。

另法官發現，小茜的心理治療紀錄顯示，小茜當初會和教官交往，也是被性侵。那時她高三，和教官去喝酒，結果在車裡遭性侵，雖然覺得很噁心，但不敢反抗，因為不知道怎麼處理，1個月後決定跟教官在一起。

法官認為，2人分手後林男要求上床，小茜當時已明確表達「不要」，林男卻對未滿20歲的她強制性交，犯後又否認犯行，毫無悔意，還臆測小茜設局想卸責，讓小茜不願再和解，審酌林男從事教職、無前科等情狀，依犯強制性交罪，處4年4月徒刑，林男上訴到高等法院，仍維持原判。