吳鳳科大民雄士爺廟淨街　落實社區關懷服務

▲吳鳳科大校長蔡宏榮帶領學生淨街深耕社區關懷服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學校長蔡宏榮30日親自領軍林明輝學務長、柯添裕生輔組組長、李珮緹課外組組長與學生40人等，於在地嘉義民雄大士爺廟進行淨街服務活動，藉由參與當地傳統文化，充實社區慶典活動人力，招募本校師生擔任志工一同發揮服務利他的精神。

嘉義縣民雄中樂村的大士爺廟自1923年落成，是縣定三級古蹟也是全台唯一主祀大士爺的廟宇。身為民雄地區的信仰中心，歷經數年的修整，藉由30日的入火安座團拜大典開放香客參觀，吳鳳科大本次藉著深入鄰近社區慶典，協助維護傳統文化，促進學校與社區互動，與鄰近社區建立良好的互動關係。

蔡宏榮表示，大士爺廟董事長周漳炎是吳鳳工專第一屆電子工程系校友，而縣議員林淑完則就讀本校日四技觀光休閒管理學系皆是本校校友。藉著這樣的淵源，讓本校師生亦能延續服務精神，以實際行動回饋在地。

林明輝表示，學生就學期間學習不僅侷限在學校專業技能學習，更能藉由社區服務了解在地特色慶典傳統文化價值並兼具個人品德教育，由淨街過程中省思善待生活環境的重要性。日後亦將安排新港奉天宮、北港朝天宮淨街活動，持續讓本校師生有機會能持續回饋嘉義及鄰近地區社區。

