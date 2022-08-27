台南海安餐酒一條街　8／26起展開活動序幕「30店家共同行銷」

▲經濟部商業司辦理海安餐酒一條街，於8月26日-8月28日海安餐酒節展開活動序幕，在9月-10月間舉辦主題日系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部商業司辦理海安餐酒一條街，26-28日在台南海安餐酒節展開活動序幕，在9月-10月間舉辦主題日系列活動，包含下酒菜、燒烤及調酒之夜主題日等行銷活動，鼓勵店家共同發展地方的特色品牌，已集結了海安路近30間品牌店家推出聯合行銷活動。

「特色街道」是城市發展重要的文化底蘊，經濟部商業司輔導品牌一條街，讓台南海安路不僅是台南夜晚最熱鬧的徒步藝術區，因聚集了餐酒館、居酒屋、燒烤等各類型的美食店家，餐酒主題的美食元素與創意飲品，如燒烤、感性魯味及餐酒館等，還有與台灣啤酒少年郎進行活動聯名，各種滿額贈、飲品優惠、加價購等店家優惠等你來享用，讓台南海安路成為夜晚聚會活動的休閒場域。

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經濟部商業司蘇文玲司長表示，台南海安餐酒一條街，南起府前路北至民族路，境內包含清朝鼎盛的水仙宮市集、日治時期美食匯聚的沙加里巴、老屋欣力時期興盛的神農街及正興街。海安路自重新活化以來，陸續聚集了燒烤店、居酒屋、酒吧、熱炒店等美食店家，逐漸形成有別於夜市的夜經濟場域。今年經濟部商業司導入輔導能量，強化餐與酒的元素，打造餐酒品牌，為台南市增添特殊消費風味，也透過輔導店家推出環保材質吸管及環保再生餐巾紙，一同響應綠色消費愛地球。



商業司蘇文玲司長指出，臺灣有許多特色街道，無論是商業匯聚的繁華景象、歷史文化的古意盎然或文青風格的創意巧思，吸引產業群聚，成為區域發展動力及休憩場地。在疫情趨緩之際，以打造一條街的品牌特色為目的，展現出特色差異與產業活力，並導入聯合行銷活動振興區域經濟，吸引民眾走上街道至實體店家消費，經濟部商業司透過品牌聯合行銷，協助特色區域發展，今年國際有臺灣一條街，希望明年海安餐酒品牌一條街也能躍上世界舞台。

商業司去(110)年啟動「品牌一條街」活動，挖掘臺灣在地特色街區，打造魅力品牌文化，邀請民眾探索街道特色景觀，目前全臺共有四處品牌一條街，包括高雄奶茶一條街、高雄南北貨一條街與臺南異饗一條街及這次來到藝文薈萃及美食林立的臺南海安餐酒一條街。歡迎民眾夏日夜晚一起來海安餐酒一條街走走，找尋屬於你的Lifestyle。活動詳情請洽品牌一條街官方網頁https://mainstreetbranding.org.tw。