小孫子的生父竟是爺爺！老農見DNA鑑定結果不羞愧「反露出笑意」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名DNA鑑定專家鄧亞軍受訪的片段近日在網路上瘋傳，他透露，自己曾接觸過一個案件，一名爺爺帶著孫子來進行鑑定，稱希望證明孫子不是自己與兒媳婦生的，破除鄰居的流言蜚語，但最後的結果出來，小孩就是爺爺與兒媳婦所生，「他臉上沒有絲毫羞愧，反而露出笑意。」

鄧亞軍表示，當天是一家五口共同來鑑定，需要做鑑定的，是爺爺、兒子、兒媳婦，還有孫子。

鄧亞軍說，爺爺告訴她，自己是一名農夫，妻子智力有問題，兩人生下來的兩個兒子也都有智力問題，兒子後來結婚，也同樣娶了智力有問題的妻子，但孫子出生之後，智力水平卻正常。

▼大陸知名DNA鑑定專家鄧亞軍。（圖／翻攝微博）



鄧亞軍提到，由於孫子的智力正常，鄰居都認為不可能是兒子與兒媳婦所生，就開始懷疑是爺爺與兒媳婦所生，爺爺聽了這些流言蜚語以後非常憤怒，才會帶著一家人來鑑定，希望能破除流言，還一家人清白。

鄧亞軍分別為每個人提取了樣本，並進行檢測，最終結果顯示，小孩的母親的確是兒媳婦，但父親卻不是兒子，而是爺爺。

鄧亞軍指出，爺爺剛來鑑定中心時說自己是被流言蜚語所逼迫才來做鑑定的，現在看來這一切不過都是偽裝罷了，「聽到孫子是自己的兒子，他臉上沒有絲毫的羞愧，反而露出了笑意，似乎是為自己如此大年紀還能生下健康的兒子而感到慶幸。」