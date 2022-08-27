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大陸 大陸焦點 特派現場

邱太三下月赴華府演講　說明兩岸政策並拜會美官員

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會26日晚間宣布，陸委會主委邱太三將於9月6日應邀赴美，在美國布魯金斯學會（The Brookings Institution）發表專題演講，並於9月7日出席由兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦之國際研討會，為活動開幕致詞。

陸委會提到，邱太三在華府由布魯金斯學會舉辦的專題演講將以「守護台灣民主 確保台海和平」為題，說明近期情勢觀察及中華民國政府的兩岸政策，並由該學會副總裁Suzanne Maloney及資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）主持與交流。

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會指出，另在新美國安全中心舉辦之「台灣、演進中的世界及兩岸關係（Taiwan, Evolving World & Cross-Strait Relations）」研討會，邱太三將探討中共「二十大」及對美中台關係之啟示、印太新政經秩序等議題，出席台美學者包括該中心副總裁Paul Scharre、遠景基金會執行長賴怡忠等，相關活動均以結合實體與網路直播方式進行。

陸委會強調，陸委會以台美智庫合作方式舉辦研討會，迄今已邁入第13年，透過學術交流促進各界對中國大陸內外部情勢與兩岸關係發展的瞭解，有助傳達我方政策立場，爭取國際支持。

陸委會還說，中共近期持續加大對台文攻武嚇等複合式施壓，升高台海及區域緊張情勢，已引起國際社會高度關切。台灣是區域負責任的一方，「我們冷靜不躁進、理性不挑釁，但也不會退縮，將堅定捍衛國家主權和安全，堅守民主自由防線，致力維護台海和平現狀。」

另外，陸委會也提到，邱太三此行將規劃依例拜會美方官員、相關智庫等，就兩岸關係交換意見。

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