房東大叔擅闖房間！正妹嚇壞退租　竟被要5.1萬元清潔費

記者崔子柔／綜合報導

一位外型亮眼的女子昨（26）日在「爆料公社」發文表示，她在高雄租屋，發現房東對她房內的狀況很瞭解，一看監視器發現房東不只一次進入她的房間，退租後，房東還向她收了共5.1萬元的清潔費，她當下因為擔心害怕，所以趕快點交完離開。

原PO表示，租屋處每周會有一天由房東開門讓打掃阿姨進入，這個費用算在她的房租內，房東後續常聊到她陽台的植物等話題，讓她質疑為何對她房內的狀況那麼了解，一看監視器才發現，房東不只一次莫名進入她房間，「雖然是房東，但是一個男生時不時進入女生房間查看，感覺非常不舒服」。

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▲女子發現房東進入房間。（圖／爆料公社）



原PO提到，她和房東簽約時，因有養寵物每月多付1500元，但退租時卻被收取高達5.1萬元的清潔費，包括窗簾9000元、浴室冷暖風機清洗除毛1500元、冷氣清洗2500元、蒸發氣去味8000元、遙控器1000元、房間清潔2000元共3次、床墊去味3000元、浴室壁磚龜裂2萬元，雖然她認為不合理，但當下擔心怕事所以選擇趕快點交走人。

▲房東索要清潔費。（圖／爆料公社）



文章曝光後，多數網友認為房東的行徑不妥，紛紛留言表示，「趁租客不在家時進出房間也太可怕了吧」、「消耗品怎麼會算在租客身上，太扯了」、「不合理吧...養寵物費用收了一筆錢了，後面維護也都要算房客的」、「遙控器，牆壁等，都是自然耗損的話，不需賠償」、「這就是標準型貪財房東」。