新北親子登山健行首選　鶯歌「孫龍步道」翻新綠蔭盎然

▲新北鶯歌「孫龍步道」翻新綠蔭盎然。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區孫龍步道第二期鋪面改善工程完工，今（25日）由民政局長柯慶忠及鶯歌區長施明慧與在地議員、里長們進行啟用典禮，刨除柏油後改用白色混凝土鋪設，翻新後的步道平坦好走，且堅固又美觀，沿途綠蔭盎然，鼓勵民眾前往登山，在山林中度過閒適時光。

民政局長柯慶忠表示，孫龍步道全長2.5公里，早期原是運煤的輕便台車道路，銜接兩座百年古廟，西起宏德宮，東至碧龍宮，整修後的道路平坦好走，經常有團體成團來此進行健行與導覽，同時也是市府推動微笑山線中，親子健行首選步道，豐富的生態資源，途中觀景台可遠眺三峽、樹林、土城，俯瞰鶯歌街景與大漢溪的景色一覽無遺，迷人城市風光盡收眼底。

▲民政局長柯慶忠及鶯歌區長施明慧與在地議員、里長們進行啟用典禮。

柯慶忠也提到，近年配合市府推動「微笑山線」及「三鶯文創整合計畫」，除孫龍步道改善外，民政局也與公所積極改善大湖、同慶、永昌及中鶯等4間活動中心、尖山公園及永吉公園籃球場天幕增設工程、南鶯市民活動中心興建工程等民生相關硬體建設。

鶯歌區長施明慧表示，孫龍步道早年步道以瀝青混凝土(柏油路)作為步道舖面，因較不平整且位於山區內，破損後難以修補，在市府、議員及里長的協助下，區公所先後在2020年完成第一段470公尺的鋪面改善；今年完成第二段360公尺的鋪面改善，刨除柏油後改用白色混凝土鋪設步道，不但較為平整且堅固美觀，且沿途綠蔭盎然，非常適合銀髮及親子健行。

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