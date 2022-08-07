鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水...交通仍單側管制

▲鶯歌陶瓷博物館前淹水。（圖／翻攝自臉書我是鶯歌人）

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌陶瓷博物館前文化路與館前路間的路面，6日上午10時許，疑因自來水管老舊破裂，300公尺長路段全泡在泥水裡，水深達20公分，導致附近住戶停水，周遭道路封閉，經連夜開挖搶修後，目前往三峽方向車道已修復，但往鶯歌方向車道仍封閉管制，請用路人避開此路段，自來水已陸續恢復供水。

新北市交通局通報，目前鶯歌區文化路往往三峽方向車道已修復，並在7日上午6時單側雙向通行，往鶯歌方向車道人維持封閉管制，考量現場仍在施工，無法負荷大量車流，三鶯大橋往鶯歌方向仍維持管制，端點由警察與義交疏導改道。

▼鶯歌陶瓷博物館前自來水管爆裂，經連夜搶修已恢復單側單向通車，自來水恢復供水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

交通管制改道部分，三峽往鶯歌方向，改道隆恩街或三鶯路接柑園街轉三鶯二橋。國道3號北往南則改由樹林交流道出口銜接三鶯二橋；另外影響的公車路線共有7線，將配合封閉路段改道，周邊站位配合交管暫不停靠。

目前往鶯歌端之破管處已完成施工，待混凝土澆置後進行洗管作業，同時將由台電、電信、瓦斯等管線單位進場作業，上午10時許已逐步恢復供水；鶯歌往三峽方向已恢復單線單向通車。