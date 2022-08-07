　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水...交通仍單側管制

▲▼淹水。（圖／翻攝自臉書我是鶯歌人）

▲鶯歌陶瓷博物館前淹水。（圖／翻攝自臉書我是鶯歌人）

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌陶瓷博物館前文化路與館前路間的路面，6日上午10時許，疑因自來水管老舊破裂，300公尺長路段全泡在泥水裡，水深達20公分，導致附近住戶停水，周遭道路封閉，經連夜開挖搶修後，目前往三峽方向車道已修復，但往鶯歌方向車道仍封閉管制，請用路人避開此路段，自來水已陸續恢復供水。

新北市交通局通報，目前鶯歌區文化路往往三峽方向車道已修復，並在7日上午6時單側雙向通行，往鶯歌方向車道人維持封閉管制，考量現場仍在施工，無法負荷大量車流，三鶯大橋往鶯歌方向仍維持管制，端點由警察與義交疏導改道。

▼鶯歌陶瓷博物館前自來水管爆裂，經連夜搶修已恢復單側單向通車，自來水恢復供水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鶯歌陶瓷博物館前自來水管爆裂，經連夜搶修已恢復單側單向通車，自來水恢復供水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

交通管制改道部分，三峽往鶯歌方向，改道隆恩街或三鶯路接柑園街轉三鶯二橋。國道3號北往南則改由樹林交流道出口銜接三鶯二橋；另外影響的公車路線共有7線，將配合封閉路段改道，周邊站位配合交管暫不停靠。

目前往鶯歌端之破管處已完成施工，待混凝土澆置後進行洗管作業，同時將由台電、電信、瓦斯等管線單位進場作業，上午10時許已逐步恢復供水；鶯歌往三峽方向已恢復單線單向通車。

▲▼鶯歌陶瓷博物館前自來水管爆裂，經連夜搶修已恢復單側單向通車，自來水恢復供水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
外國人拍解放軍演訓　被大陸遊客包圍制止「畫面後來上了BBC」
我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制
台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　超危險影片曝
好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答了
攔截畫面！共軍無人機闖金門　國軍發射信號彈驅離
快訊／路透：中國軍艦多次進逼海峽中線
國道未保持安全車距　車主「收3千元罰單」：怎麼測？照片糗了
快訊／陸千年歷史「萬安橋」大火！　一夜焚毀崩塌
快訊／MIRROR重傷舞者「清醒了」！　偶像女友首發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

電動自行車路口竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　警見危險片要查

姊妹與夫婿出遊遇劫！車墜坡釀2死2傷　「導航出包」惹禍

去柬埔寨打工失蹤！警1周受理178案　人蛇集團交易金流難追原因曝

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水...交通仍單側管制

十大槍擊要犯「臭嘴張」遭狙殺癱瘓自轟亡　霹靂小組：現世報

兒騎車超速壓手孔蓋失控慘死！父名下財產近4千萬...國賠僅54萬

屏東父子駕輕航機墜毀雙亡　去年也釀2死！檢、飛安會今查原因

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

電動自行車路口竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　警見危險片要查

姊妹與夫婿出遊遇劫！車墜坡釀2死2傷　「導航出包」惹禍

去柬埔寨打工失蹤！警1周受理178案　人蛇集團交易金流難追原因曝

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水...交通仍單側管制

十大槍擊要犯「臭嘴張」遭狙殺癱瘓自轟亡　霹靂小組：現世報

兒騎車超速壓手孔蓋失控慘死！父名下財產近4千萬...國賠僅54萬

屏東父子駕輕航機墜毀雙亡　去年也釀2死！檢、飛安會今查原因

獲設計大獎的啤酒杯3件699元！大口暢飲、小口品嚐都有專用款

電動自行車路口竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

台灣國之北疆軍事路跑！選手穿恐龍裝挑戰8.5K　新台馬輪明年啟航

紐時：拜登對台「戰略清晰」將助台防禦　扭轉美中緊張關係有2招

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

別說我是「世界最強」　字母哥：球隊需要我做什麼都做

4年存滿10張玉山金　存股男嗨曝「股利股息金額」：享受人生

手槍女王認了「擊發1萬支」！　慘遇連續2.5小時金槍俠…手痛到就醫

吳宗憲私下送作堆！邱慧雯曝「與陳漢典無局」主因

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷

農曆七月送肉粽　彰化和美送煞路線曝

即／屏東輕航機墜落「父子雙亡」　剩2具焦屍

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

台鐵猴硐晚間傳死傷！他落軌遭撞無呼吸心跳

國小生吃糖被罵小胖子！爸媽求償6萬　法官1理由判免賠

25歲男猴硐落軌遭撞　送一搶救不治

即／高雄男「從天而降」摔落鬧街！　送醫搶救

車道突現槽化線　雲林民眾：根本是陷阱

即／高雄女騎士遭混凝土車輾斃爆頭亡！

屏東輕航機墜毀「父子2死」　最新畫面曝光

更多熱門

相關新聞

畫面曝！鶯歌砂石車謀殺式右轉　高速輾斃騎士

畫面曝！鶯歌砂石車謀殺式右轉　高速輾斃騎士

新北市鶯歌區一名騎士行6日下午2點多，騎車行經中山路與大湖路口時，遭右轉的砂石車擦撞捲入，騎士連人帶車卡進砂石車底，頭部破裂當場慘死。事發當時的監視器畫面曝光，只見當時砂石車轉彎車速絲毫未減，直接就將騎士捲入車底輾斃，目前全案正由警方調查當中，而砂石車駕駛訊後也將依過失致死罪嫌送辦。

即／鶯歌騎士遭砂石車「撞倒輾頭」慘死

即／鶯歌騎士遭砂石車「撞倒輾頭」慘死

鶯歌陶博館前「路面變黃河」　原因+停水區域曝

鶯歌陶博館前「路面變黃河」　原因+停水區域曝

即／鶯歌陶博館前自來水管線爆管！水淹馬路交通受阻

即／鶯歌陶博館前自來水管線爆管！水淹馬路交通受阻

即/台南北區東區突停電　4178戶受影響　

即/台南北區東區突停電　4178戶受影響　

關鍵字：

鶯歌陶瓷博物館自來水爆管搶修

讀者迴響

熱門新聞

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面