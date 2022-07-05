【廣編】和運租車、iRent一起前進樂園FUN暑假

圖、文／和運租車提供

和雲行動服務為迎接暑期國旅旺季的廣大用車需求，整合汽車租賃龍頭和運門市租車、專車接送服務以及共享移動領導品牌iRent，宣布與各大主題樂園合作，推出暑期超殺優惠方案，合作對象涵蓋全台，包含新北野柳海洋世界、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄義大遊樂世界、花蓮遠雄海洋公園等。即日起至8/31，民眾可以依照需求選擇多元出行方式及優惠，並享有顧客專屬的樂園折扣，讓這個暑假可以很Fun鬆~很Chill！

消費者於6/27~8/31期間，持樂園門票憑證至全台和運門市租車，即可享有100元租金折抵，搭配暑期租二送一優惠，日租金最低1,567元起；也可選擇和運專車接送服務，讓專業司機安全、舒適的送至樂園，享單趟最低1,280元起的「FUN暑假」優惠價。

各家主題樂園也獨家提供和運門市租車客戶或iRent的用車會員多項客戶專屬方案，包含園區門票優惠、餐飲折扣、票券贈送或商品抵用券等。例如台中麗寶樂園，提供活動期間用車的和運租車客戶或iRent會員不分平假日水陸樂園遊樂價799元 (原價1,300)、遠雄海洋公園可兌換120元商品抵用券等。

活動詳情請上活動官網：

和運租車：https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3063/index.html

iRent共享汽機車：https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3061/index.html