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暑假約局神器「iRent實境解謎」　冒險暢玩城市熱點

▲▼暑假約局神器必玩iRent實境解謎。（圖／翻攝自影片）

▲使用iRent租車免費暢玩iRent實境解謎遊戲，即使約會小白也能迅速掌握熱門旅遊景點。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

豔陽高照的夏天，許多人會揪閨蜜、好友出遊，同時也是邀約曖昧對象浪漫出遊、脫單的大好時機，今年暑假不論你是開車族還是熱血機車族，只要租 iRent，就能免費暢玩現在最火的實境解謎遊戲「艾華警探的委託：倒數行動」，一次享有解謎樂趣和深度旅遊，即使約會小白也能迅速掌握台北熱門旅遊景點，一步步挖掘真相展開城市旅遊大冒險。

▲▼暑假約局神器「iRent實境解謎」。（圖／翻攝自影片）

▲iRent的車新、乾淨又舒適就為出遊的第一印象大加分！

近期即新聞小編也體驗了iRent實境解謎遊戲的樂趣！影片中，小編冠廷鼓起勇氣邀約《ETtoday新聞雲》主播雅憶一同出遊，為了滿足雅憶提出想要去可以拍網美照的地方，最好還有溪流、紅磚牆、日式氛圍的文青景點，冠廷決定開啟近期最夯的iRent實境解謎遊戲「艾華警探的委託：倒數行動」，帶著雅憶邊玩邊探險，過程中走訪南港瓶蓋工廠、新生花園迷宮以及北投溫泉公園等大台北夢幻景點，兩人時而跟著線索解謎、時而拍拍網美網帥照，無痛規劃行程又能玩得盡興，一整天下來讓人好感度大增！

▲▼暑假約局神器「iRent實境解謎」。（圖／翻攝自影片）

▲租好車後點選「Play iRent」就能玩，掃描QR code最多可4人同時進行遊戲。

其實冠廷使用的「約會秘笈」很簡單，下載iRent APP租車，不論是租汽車或租機車都能玩，而且光是iRent的車新、乾淨又舒適就為出遊的第一印象大加分！租好車後點選「Play iRent」並確認遊戲注意事項，就能以隊長的身分讓同行好友、家人掃描QR code成為隊員加入遊戲，最多可4人同時進行遊戲。

▲▼暑假約局神器「iRent實境解謎」。（圖／翻攝自影片）

▲「艾華警探的委託：倒數行動」實境解謎遊戲結合真實地景，陪玩家深度旅遊。

這款「艾華警探的委託・倒數行動」實境解謎遊戲，是透過車機、地景與手機應用程式結合，打造線上 /線下整合(OMO)的遊戲體驗，讓虛擬遊戲結合真實地景，幫助玩家了解各景點特色，一邊玩解謎任務的同時還能展開深度旅遊、吸收文化知識，實在很給力！由於遊戲景點範圍廣，幾乎涵蓋了整個台北市區，因此iRent APP在遊戲上也貼心設計了可彈性調整遊玩關卡順序的選擇，結合iRent共享汽機車24小時自助租車、車款多元、隨租隨還等特性，讓玩家移動更便利，輕鬆玩出一日豐富行程。

▲▼暑假約局神器「iRent實境解謎」。（圖／翻攝自影片）

▲破關後記得透過iRent專屬濾鏡「你有什麼罪」拍張照打卡分享探險一日遊。

破關後別忘記透過iRent專屬實境濾鏡「你有什麼罪」拍張照，交由命運來審判「你犯了什麼罪」，不論是留下與隊友們的出遊紀念照或作為打卡分享都話題性及趣味性十足。而現在有限時活動，成功破關後，填寫遊戲問卷並輸入「推薦你來玩的好友」的推薦碼（ir+數字），要注意不是同行的朋友，也不是自己的呦！這樣一來，好友跟你就有機會可各獲得免費時數30分鐘！

透過iRent租車隨租隨玩，還能與好友家人一起集思廣益解謎並走訪各大景點同樂，不但省了交通等待的時間，連行程都按照現代人旅遊喜好完美規劃，而且iRent還有特約停車場，不用擔心找車位的問題。今年夏天不妨利用iRent實境解謎遊戲帶著心儀的對象暢遊台北浪漫約會，相信一定能輕鬆追愛成功。

iRent實境解謎活動網址： https://irentxhims.page.link/ReZ6
iRent下載連結： https://irentxhims.page.link/2Kuh

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