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【廣編】助攻國旅好評加碼　iRent、和運租車遊樂FUN暑假！

▲▼iRent、和運租車遊樂FUN暑假！。（圖／業者提供）

圖、文／和雲行動服務提供

和雲行動服務繼6月底推出「遊樂FUN暑假」主題樂園合作專案，獲得消費者熱情響應，宣布加碼獻上第二波「遊樂Fun暑假」活動，於7/18 ~8/31活動期間內提供三種用車優惠方案：

(1) iRent會員只要承租iRent汽車至指定觀光工廠/景點，熄火停留30分鐘以上並完成拍照上傳，即可獲得30分鐘免費汽車時數回饋 (單筆租車合約限贈送乙次)。
(2) 門市租車可以觀光工廠/景點門票或購票憑證可享百元租金折抵，搭配租二送一暑期專案最低租金僅需1,567元/日。
(3)和運包車接送服務，一日 (8小時) 5,000元起的優惠價，讓和運的豪華車款與專業司機提供最尊榮、安全與舒適的旅程。消費者在規劃享有悠遊國旅補助的超低三折主題樂園方案時，也可考慮搭配和運租車或iRent的三種優惠移動選擇，讓優惠可以更加優惠！

活動合作全台各大知名景點與觀光工廠，包含奧萬大國家森林公園、薰衣草森林、Cona's妮娜巧克力夢想城堡、蜡藝蜡筆城堡、雄獅文具想像力製造所、卡滋爆米花觀光工廠樂園、手信霧隱城、寶熊漁樂碼頭、卷木森活館與袋寶觀光工廠等，也分別提供iRent會員、和運租車客戶以及和運包車服務客戶專屬的門票優惠、餐飲折扣或贈品好禮，讓客戶可依照自身的旅遊規劃需求，選擇不同的移動方式享優惠，期望帶給民眾最豐富歡樂的夏天！

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