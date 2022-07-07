【廣編】實境解謎遊戲「Play iRent」化身警探租車破案

圖、文／和運租車提供

深度旅遊成為現代人的觀光顯學，iRent創業界先例，推出首款沉浸式體驗遊戲「艾華警探的委託：倒數行動」，只要租iRent即可免費暢玩近年最夯的「實境解謎」！遊戲串聯北市知名觀光景點「南港瓶蓋工廠、新生迷宮花園、北投溫泉公園」，民眾不僅可駕乘iRent舒暢移動、組隊解謎，更可造訪這些城市秘境來場深度旅遊，透過iRent車機、地景與手機應用程式結合，打造線上/線下整合(Online Merge Offline, OMO)的新型態遊戲體驗！

iRent打造移動遊戲化服務「Play iRent」，租車即可免費遊玩實境解謎遊戲「艾華警探的委託：倒數行動」，提供玩家駕乘iRent至遊戲關卡地點，透過觀察、探索該關卡的地景地物，破解超過10個以上的益智謎題。「Play iRent」提供1位iRent會員租車，最多可邀請另外3位親友組隊共遊，即使非iRent會員亦可以加入同樂，期待透過開放的遊戲機制，讓更多民眾留下美好回憶。

為歡慶「艾華警探的委託：倒數行動」上線，即日起至2022/8/31止，推出期間限定活動「iRent召集令」，當玩家成功破關遊戲、把自己的「好友推薦兌換碼」分享給好友，待好友也成功破關遊戲，推薦人與被推薦人各可獲得30分鐘時數獎勵。

「艾華警探的委託：倒數行動」活動網頁

https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3054/index.html