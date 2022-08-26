花蓮客家人口全國第四！客家認同持續成長　全縣1／3客家族群

▲依全台各縣市設籍人口總數推估客家人口增減情形圖，顯示花蓮客家人口數增加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣客家人口調查結果，顯示成長百分之1.84，客家人口數多了3千545人，達到11萬1千48人，呈現正成長趨勢。縣府認為，這顯示於前縣長傅崐萁任內設立縣府一級單位「客家事務處」的決策有正向意義，客家文化活動及客家語言推廣花蓮鄉親對客家族群的自我認同感不斷提升，尤其在花蓮縣總人口數逐年遞減的情形下實屬難得。

花蓮縣長徐榛蔚非常重視客語推動及文化傳承，縣境內的客家人口分布廣泛，隨處可見客家人生活打拚的痕跡，這些經過時間積累的生活痕跡為花蓮增添人文色彩，而客語是文化永續傳承的重要媒介，鼓勵大家多講客語傳承文化，提升族群的自我認同感及凝聚力。

客家事務處處長彭偉族表示，客委會所發表的「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，經由調查結果進行跨年度趨勢觀察與比較，探討我國客家人身分認定與認同議題及客語使用狀況。與2016年的調查結果比較，花蓮縣境內的客家人口不減反增，參照研究報告之各縣市設籍人口總數、推估客家人口與成長率資料，花蓮縣部分，2016年設籍人口總數為33萬1千945人，推估設籍客家人口百分比為百分之32.39，推估設籍客家人口數為10萬7千503人；而2021年調查結果，設籍人口總數32萬4千372人，推估設籍客家人口百分比為百分之34.23，推估設籍客家人口數為11萬1千48人；比較2016年及2021年，設籍人口成長率為百分之2.28，而推估設籍客家人口成長率為正百分之3.3，客家人口數位居全國第四；另花東地區近四成客家民眾能夠流利使用客語溝通，其中又以四縣腔及海陸腔為主要溝通腔調。

▲全台各縣市鄉鎮客家人口比例圖。

彭偉族說，從最新調查結果可看出花蓮縣的客家文化重點發展區不變，維持原有的八個鄉鎮市 （花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉），在這八個客家發展區中，除光復鄉客家人口比率為百分之25.78，其餘七個鄉鎮市客家人口比率皆在百分之30以上。調查指出，在客家文化重點發展區的客家人口在穩定發展的同時，不同鄉鎮市存在自然流失與社會流動的現象。

客家事務處針對客語學習、客語認證團報補助及通過認證等不同階段，設計一條龍的鼓勵措施，除了提供客語學習管道外，今年加碼提出團體報名認證獎勵，鼓勵大家組隊申請參加，另通過認證後還可以申請通過認證獎勵金。

值得一提的是，今年更針對10月1日首度舉辦的客語高級認證祭出6000元獎勵金，鼓勵花蓮鄉親參與最高級別的客語考試。

詳請請至花蓮縣政府客家事務處官網（https://hk.hl.gov.tw/）查詢。