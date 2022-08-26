　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮客家人口全國第四！客家認同持續成長　全縣1／3客家族群

▲依全台各縣市設籍人口總數推估客家人口增減情形圖，顯示花蓮客家人口數增加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

依全台各縣市設籍人口總數推估客家人口增減情形圖，顯示花蓮客家人口數增加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣客家人口調查結果，顯示成長百分之1.84，客家人口數多了3千545人，達到11萬1千48人，呈現正成長趨勢。縣府認為，這顯示於前縣長傅崐萁任內設立縣府一級單位「客家事務處」的決策有正向意義，客家文化活動及客家語言推廣花蓮鄉親對客家族群的自我認同感不斷提升，尤其在花蓮縣總人口數逐年遞減的情形下實屬難得。

花蓮縣長徐榛蔚非常重視客語推動及文化傳承，縣境內的客家人口分布廣泛，隨處可見客家人生活打拚的痕跡，這些經過時間積累的生活痕跡為花蓮增添人文色彩，而客語是文化永續傳承的重要媒介，鼓勵大家多講客語傳承文化，提升族群的自我認同感及凝聚力。

客家事務處處長彭偉族表示，客委會所發表的「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，經由調查結果進行跨年度趨勢觀察與比較，探討我國客家人身分認定與認同議題及客語使用狀況。與2016年的調查結果比較，花蓮縣境內的客家人口不減反增，參照研究報告之各縣市設籍人口總數、推估客家人口與成長率資料，花蓮縣部分，2016年設籍人口總數為33萬1千945人，推估設籍客家人口百分比為百分之32.39，推估設籍客家人口數為10萬7千503人；而2021年調查結果，設籍人口總數32萬4千372人，推估設籍客家人口百分比為百分之34.23，推估設籍客家人口數為11萬1千48人；比較2016年及2021年，設籍人口成長率為百分之2.28，而推估設籍客家人口成長率為正百分之3.3，客家人口數位居全國第四；另花東地區近四成客家民眾能夠流利使用客語溝通，其中又以四縣腔及海陸腔為主要溝通腔調。

▲依全台各縣市設籍人口總數推估客家人口增減情形圖，顯示花蓮客家人口數增加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全台各縣市鄉鎮客家人口比例圖。

彭偉族說，從最新調查結果可看出花蓮縣的客家文化重點發展區不變，維持原有的八個鄉鎮市 （花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉），在這八個客家發展區中，除光復鄉客家人口比率為百分之25.78，其餘七個鄉鎮市客家人口比率皆在百分之30以上。調查指出，在客家文化重點發展區的客家人口在穩定發展的同時，不同鄉鎮市存在自然流失與社會流動的現象。

客家事務處針對客語學習、客語認證團報補助及通過認證等不同階段，設計一條龍的鼓勵措施，除了提供客語學習管道外，今年加碼提出團體報名認證獎勵，鼓勵大家組隊申請參加，另通過認證後還可以申請通過認證獎勵金。

值得一提的是，今年更針對10月1日首度舉辦的客語高級認證祭出6000元獎勵金，鼓勵花蓮鄉親參與最高級別的客語考試。

詳請請至花蓮縣政府客家事務處官網（https://hk.hl.gov.tw/）查詢。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖開告
快訊／16歲高中生旗津玩水　被大浪捲走失蹤
快訊／林志穎出院相聚3兒！　陳若儀：終於等到小志回家這一刻
快訊／正妹警落淚回應！　八德分局：女警請假均符合規定
今天衝了！　超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天
林志穎顱內出血、右側氣血胸！　手術細節曝光
告別瀏海！iPhone 14 Pro‌「驚嘆號」螢幕照曝光
一年一次「鬼門關夜市」來了！　今擺攤9小時、封5條路
快訊／被批造謠！　四叉貓「標記柯文哲」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮客家人口全國第四！客家認同持續成長　全縣1／3客家族群

復振原民文化功不可沒！王成發總頭目辭世　原民會頒獎章哀悼

嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

阿北解約百萬定存買未市上股票　警一句話幫他保住老本

台南公布第7波酒駕累犯名單　6人榮登「酒榜」！

快訊／高雄晚間「無預警停電」！3859戶受影響　台電搶修中

嬌喊「跟著妍潔一起愛平鎮」　民眾黨參選人解扣「擺拍」吸睛教學

阿里山眠月線再傳山友受困！3女1男回程出口被大雨困　警消上山救

愛心不停歇！新北表揚績優宗教團體　侯友宜頒發251面獎牌

新北豬竹計畫前瞻供水不怕乾旱　五股觀音山綠竹筍產值增3成

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

花蓮客家人口全國第四！客家認同持續成長　全縣1／3客家族群

復振原民文化功不可沒！王成發總頭目辭世　原民會頒獎章哀悼

嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

阿北解約百萬定存買未市上股票　警一句話幫他保住老本

台南公布第7波酒駕累犯名單　6人榮登「酒榜」！

快訊／高雄晚間「無預警停電」！3859戶受影響　台電搶修中

嬌喊「跟著妍潔一起愛平鎮」　民眾黨參選人解扣「擺拍」吸睛教學

阿里山眠月線再傳山友受困！3女1男回程出口被大雨困　警消上山救

愛心不停歇！新北表揚績優宗教團體　侯友宜頒發251面獎牌

新北豬竹計畫前瞻供水不怕乾旱　五股觀音山綠竹筍產值增3成

監委示警移工街友遭詐騙集團利用　點名3部會宣導不足應檢討改進

汐止千坪商場開工2年變雜草地　在地人怒：不然還我停車場

中國女排「戴口罩比賽」！網路罵聲一片　排協凌晨急致歉

超大型油輪運價兩周內倍數翻升　新興航運最補

鹿希派驚爆分手6年女友！　吳宗憲：就讓他自己學習一下

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖存證開告

監院查「3＋11報告」　藍委轟：糾正彈劾都沒有！墮落成行政院調查科

桃園航空城土地標出！股王藥華藥、星宇航空等7家指標廠　首波進駐

快訊／16歲高中生落海失蹤　旗津玩水被大浪捲走搜救中

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

即／高雄晚間停電！3859戶受影響

曾是台中地標！金沙大樓命運多舛

阿里山眠月線再傳山友受困

稻田彩繪貓貓蟲咖波插秧開跑

結婚3年「只做一次」！法院判准離婚

幼兒BNT疫苗8/27開打　台中設44處快打站

裴洛西訪台害慘文旦柚　徐榛蔚承諾媒合企業團購

台南公布第7波酒駕累犯名單

曬衣節俄羅斯辣妹開場　衣飾1件1百

桃園議長邱奕勝要「挺抄襲的」　出來說明

台中抗疫歌曲曝光　盧秀燕頒勳章表揚城市防疫英雄

親子登山健行首選　鶯歌孫龍步道翻新

余苑綺癌逝令人惋惜　醫：定期篩檢抓出癌兆

更多熱門

相關新聞

義民祭熱鬧開幕　楊文科：234年來最盛大一次

義民祭熱鬧開幕　楊文科：234年來最盛大一次

「義魄千秋－2022全國義民祭在新竹縣」開幕式13日上午在新埔褒忠亭義民廟盛大登場，客委會副主委鍾孔炤、新竹縣長楊文科、新埔祭典區總爐主蔡元彰等人，率領今年輪值區新埔祭典區各里里民，以創意挑擔舞隊形搭配創意神豬，一起踩街熱鬧開場，除了祭典區繞境祈福，現場也免費發放平安符，吸引人潮排隊領取，還有許多家長帶著小朋友參與闖關活動，一起認識義民祭的歷史與由來。

「義民祭」在新埔！8／13義民之夜「Hebe、伍佰」嗨翻竹縣

「義民祭」在新埔！8／13義民之夜「Hebe、伍佰」嗨翻竹縣

客家大戲《海東奇逢》8／13台東開演

客家大戲《海東奇逢》8／13台東開演

客家人相挺陳時中　陳建仁讚他腳踏實地

客家人相挺陳時中　陳建仁讚他腳踏實地

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

關鍵字：

客家人口數第四認同成效族群

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面