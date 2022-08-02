海內外客家人相挺陳時中參選　陳建仁讚：他很誠懇腳踏實地

▲台灣客社召開「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前副總統陳建仁2日表示，民進黨台北市長參選人陳時中是一個誠懇、腳踏實地的人，未來會蓬勃發展台北市的客家文化，甚至可以成為全世界客家文化的典範，讓全世界看見台灣客家文化的美麗與豐富，還有客家文化裡面蘊含苦幹、實幹及腳踏實地的精神，請大家支持腳踏實地的陳時中。

台灣社、台灣北社、台灣客社、民進黨客家事務部上午在台大校友會館召開「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會，與會者包括前副總統陳建仁、客委會主委楊長鎮、民進黨客家事務部主任周江杰、民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨立委管碧玲、林楚茵、湯蕙禎等人。

陳時中透過影片說明，非常感謝台灣客社幫他成立海內外後援會，自己的內心非常感動，很抱歉因為行程的關係趕不過來，只能透過錄製影片的方式跟大家見面、打招呼，未來有機會一定要當面跟大家致謝。

陳時中也說，雖然現在台北市設有客家委員會，但是對於客家鄉親的照顧，以及整個客家文化的發揚，是整體台北市政府都應該共同參與的工作，未來如果有機會進入台北市政府服務，自己將會推動市府各單位跨局處整合，將客家文化融入各項政策和活動之中。

陳建仁致詞時則表示，從陳時中錄製的影片可以看到，對於客家業務怎麼在台北市發展，陳時中已經講得相當清楚，而自己剛好住在台北市客家事務委員會視聽中心的一樓，「我們發現確實客家文化是很令人感動的」。

陳建仁說，自己的老家在高雄旗山，隔壁的村莊就是美濃，美濃是全台灣最多博士的鄉鎮，所以旗山人對客家人都很尊重，而且對美濃人很佩服。

▲前副總統陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁舉例，前科技部長楊弘敦就是美濃人，不只在科技部長的任內表現相當好，還曾經擔任國立中山大學的校長，包括台灣很多的文學、藝術創作等，客家文化的底蘊都相當深厚，可以看見客家人的貢獻相當多。

陳建仁也說，自己跟陳時中已經認識很久，在他離開行政院衛生署、前衛生署長侯勝茂接任之後，陳時中就開始擔任衛生署副署長，「侯勝茂常常跟我說，陳時中是比他還好的副署長，很多事情都勇於負責」，後來民進黨在2016年開始執政以後，很高興看到陳時中擔任衛福部長。

陳建仁指出，大家都看到陳時中這2年半的努力，確實讓台灣的防疫成為典範、世界學習的對象，而從受孕開始到老人家最後的臨終，全部都是衛福部在照顧，陳時中推動嬰幼兒照顧、長照2.0計畫等很多好的對策，讓年輕人可以打拚、實踐自己的理想，創造工作上的成績，使家庭更美滿。

陳建仁強調，陳時中在所有施政都相當用心，他是一個很誠懇、腳踏實地的人，所以他才會說要把事做好，更重要的台北會更好、台灣共好，「我們大家來支持他，讓他能夠成為台北市的大家長，照顧所有台北市民」。

陳建仁說，陳時中未來會蓬勃發展台北市的客家文化，甚至可以成為全世界客家文化的典範，讓全世界看見台灣文化的美麗與豐富，還有客家文化裡面蘊含苦幹、實幹及腳踏實地的精神，請大家支持腳踏實地的陳時中。