　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海內外客家人相挺陳時中參選　陳建仁讚：他很誠懇腳踏實地

▲▼客家人支持陳時中競選台北市長記者會 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣客社召開「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

前副總統陳建仁2日表示，民進黨台北市長參選人陳時中是一個誠懇、腳踏實地的人，未來會蓬勃發展台北市的客家文化，甚至可以成為全世界客家文化的典範，讓全世界看見台灣客家文化的美麗與豐富，還有客家文化裡面蘊含苦幹、實幹及腳踏實地的精神，請大家支持腳踏實地的陳時中。

台灣社、台灣北社、台灣客社、民進黨客家事務部上午在台大校友會館召開「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會，與會者包括前副總統陳建仁、客委會主委楊長鎮、民進黨客家事務部主任周江杰、民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨立委管碧玲、林楚茵、湯蕙禎等人。

陳時中透過影片說明，非常感謝台灣客社幫他成立海內外後援會，自己的內心非常感動，很抱歉因為行程的關係趕不過來，只能透過錄製影片的方式跟大家見面、打招呼，未來有機會一定要當面跟大家致謝。

陳時中也說，雖然現在台北市設有客家委員會，但是對於客家鄉親的照顧，以及整個客家文化的發揚，是整體台北市政府都應該共同參與的工作，未來如果有機會進入台北市政府服務，自己將會推動市府各單位跨局處整合，將客家文化融入各項政策和活動之中。

陳建仁致詞時則表示，從陳時中錄製的影片可以看到，對於客家業務怎麼在台北市發展，陳時中已經講得相當清楚，而自己剛好住在台北市客家事務委員會視聽中心的一樓，「我們發現確實客家文化是很令人感動的」。

陳建仁說，自己的老家在高雄旗山，隔壁的村莊就是美濃，美濃是全台灣最多博士的鄉鎮，所以旗山人對客家人都很尊重，而且對美濃人很佩服。

▲▼客家人支持陳時中競選台北市長記者會 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

陳建仁舉例，前科技部長楊弘敦就是美濃人，不只在科技部長的任內表現相當好，還曾經擔任國立中山大學的校長，包括台灣很多的文學、藝術創作等，客家文化的底蘊都相當深厚，可以看見客家人的貢獻相當多。

陳建仁也說，自己跟陳時中已經認識很久，在他離開行政院衛生署、前衛生署長侯勝茂接任之後，陳時中就開始擔任衛生署副署長，「侯勝茂常常跟我說，陳時中是比他還好的副署長，很多事情都勇於負責」，後來民進黨在2016年開始執政以後，很高興看到陳時中擔任衛福部長。

陳建仁指出，大家都看到陳時中這2年半的努力，確實讓台灣的防疫成為典範、世界學習的對象，而從受孕開始到老人家最後的臨終，全部都是衛福部在照顧，陳時中推動嬰幼兒照顧、長照2.0計畫等很多好的對策，讓年輕人可以打拚、實踐自己的理想，創造工作上的成績，使家庭更美滿。

陳建仁強調，陳時中在所有施政都相當用心，他是一個很誠懇、腳踏實地的人，所以他才會說要把事做好，更重要的台北會更好、台灣共好，「我們大家來支持他，讓他能夠成為台北市的大家長，照顧所有台北市民」。

陳建仁說，陳時中未來會蓬勃發展台北市的客家文化，甚至可以成為全世界客家文化的典範，讓全世界看見台灣文化的美麗與豐富，還有客家文化裡面蘊含苦幹、實幹及腳踏實地的精神，請大家支持腳踏實地的陳時中。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
陸「暫停進口」台灣食品　台商震驚：非常可怕
快訊／威秀天花板塌陷！　電影緊急停播
陸突禁台灣百項食品　農委會盤點「3商品」恐重創
首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復
美國眾議長「官很大？」他一問被噓慘　裴洛西強大背景曝光
快訊／34歲消防員陳屍旅社！　雙手上銬+頸部套項圈
快訊／解放軍動作頻頻！　國防部回應了
快訊／19縣市豪大雨特報！　半個台灣都在雨區內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

大陸禁台百項食品　藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

蔡炳坤病倒逾20天！最新病況曝光　幕僚：瞳孔反應進步

鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選　藍營議員送上照妖鏡

裴洛西訪台為何重要？　他：美中台關係正常化的開始

「請檢舉許淑華」　民進黨喊話王鴻薇勿雙標：林智堅案只為選舉造勢

陸禁逾百台灣食品進口　民進黨前主席嘆：拿小孩子的零食當籌碼

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

台灣基進提台美海巡艦互相靠港　「裴洛西訪台前夕應該打鐵趁熱」

成果亮眼！台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

大陸禁台百項食品　藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

蔡炳坤病倒逾20天！最新病況曝光　幕僚：瞳孔反應進步

鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選　藍營議員送上照妖鏡

裴洛西訪台為何重要？　他：美中台關係正常化的開始

「請檢舉許淑華」　民進黨喊話王鴻薇勿雙標：林智堅案只為選舉造勢

陸禁逾百台灣食品進口　民進黨前主席嘆：拿小孩子的零食當籌碼

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

台灣基進提台美海巡艦互相靠港　「裴洛西訪台前夕應該打鐵趁熱」

成果亮眼！台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

莊智淵世界排名維持近年新高　混雙世界第1「林鄭配」本周無緣合體

盧廣仲開唱外甥女驚喜探班！　 「曬舅魔人」表情滿是愛

北投阿姨騎樓脫褲便便　雞排店老闆怒PO影片：女友還踩到！

台積電跌逾2%、失守500元！　台股重挫234點力撐14700

芋頭控集合！最新「芋泥黑糖鮮奶冰沙」開喝了　還加軟Q仙草凍

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

女兒激烈哭了！趙小僑：不想用奶嘴安撫 拿「育嬰神器」神奇效果驚呆尪

畢書盡錄音竟被要求跳舞　笑虧：肌肉最酸痛的一次！

LIVE／北市BA.5接觸者定序結果　指揮中心最新說明

肯德基連續3天下殺54折！一次爽嗑咔啦脆雞、蛋撻　爸爸節快閃優惠

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

政治熱門新聞

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

館長：裴洛西來台只爽執政黨　台人戶頭多10萬嗎？

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西今訪台　三軍進入「強化戰備整備指導期間」

4共機擾外島　民眾曝澎湖IDF掛彈升空

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

LIVE／傳裴洛西今晚抵台　外交部記者會最新說明

95年後出生擬「當兵一年」　專家曝2大難題：等當兵大塞車

大陸頻威嚇裴洛西仍訪台　他嚇備急救箱

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西訪台　律師曝她是狠角色！跑去中國做這事

更多熱門

相關新聞

藍議員轟陳其邁過度消費台積電

藍議員轟陳其邁過度消費台積電

台積電高雄廠傳出將在8月7日動土，高雄市長陳其邁1日證實，台積電表定會在這個月動工。對此，國民黨議員指陳其邁選前作秀做過頭了，說話充滿算計，過度消費台積電，希望陳其邁尊重台積電建廠規畫，不要以「代宣布」給予不當政治壓力，也要求陳其邁明確說明「8月是否辦兩場典禮，一場動土、一場動工？」「台積電是否已向市府承租土地？」等問題。

陳時中轟「不曾做過事」　蔣萬安連4問反嗆：這叫把事做好？

陳時中轟「不曾做過事」　蔣萬安連4問反嗆：這叫把事做好？

新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦反擊

新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦反擊

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

新北城市外交攻防戰　她評：別拿過去成績單遮掩不及格

新北城市外交攻防戰　她評：別拿過去成績單遮掩不及格

關鍵字：

陳時中台北市長民進黨20222022九合一大選2022台北市長陳建仁台灣客社客家

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面