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長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老人長照中心在群聚感染事件過後被鄰居要求搬家，業者告大樓管委會容許重新營業吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1家租用社區大樓經營的老人長照中心，去年爆發群聚感染新冠肺炎事件，造成12位住民病歿，遭台北市府裁罰100萬元並要求改善，大樓住戶連署要求業者搬走，業者自認已完成清消，提告要求大樓管委會須容忍重新開業，台北地院認定業者疏失引發疫情失控，且至今未通過主管機關核准原址復業，管委會阻撓有理，判業者敗訴，可上訴。

本案長照中心原本位於北市信義區1棟華廈社區，去年（2021年）5月間爆發群聚感染事件，住民與工作人員共34人快篩陽性，台北市府社會局介入處理，按病情輕重分送不同醫院，後因12位住民病歿，業者被認定未依規定建立防疫機制，導致機構內疫情失控快速擴散，同年10月被裁罰100萬元，並暫停營業進行改善。

業者事後企圖回原址重新開業，但屢次受阻，因而提告主張已多次清消環境完成改善，確保不會再有感染情形，也承諾不使用大廈電梯進出，要求大樓管委會應容忍長照中心回到原址繼續經營，管委會不得有任何妨礙或阻擋行為。

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老人長照中心在群聚感染事件過後被鄰居要求搬家，業者告大樓管委會容許重新營業吞敗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大樓管委會否認阻撓業者，推稱業者沒按時付租金，加上沒完成社會局要求的復歸計畫，所以被房東終止租約，並非被管委會拒絕使用大樓建物。不過管委會也批業者沒立刻將群聚感染事件告知住戶，還製造管委會與住戶的對立。

法官查明業者機構內發生群聚感染事件後，大樓住戶去年7月連署陳情，向社會局堅決反對業者重新營運，並要求社會局廢止業者設立許可，之後管委會召開區分所有權人會議，對於業者在疫情期間對社區居民生命構成嚴重影響，傷害社區居民，甚至對社區提告等事，決議授權管委會全權處理，因此業者指稱遭管委會阻撓重新營業，應該確有其事。

不過法官指出，業者已被主管機關認定未落實防疫期間禁止探視，並須全程佩戴口罩、管理護理與生活環境等工作，以致產生防疫破口，具有重大疏失，且業者今年（2022年）1月仍被社會局發函通知有諸多項目沒完成改善，業者也自承還沒取得主管機關核准原址復業，管委會若不制止業者違法經營，反而會有虧職守，據此判業者敗訴，可上訴。

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