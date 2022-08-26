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國境最快9月底開放！星宇航空擴大招募　釋空服員、機務等60職缺

▲▼星宇航空擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

▲星宇航空擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

國境最快9月底或10月開放，為迎接疫後高飛，星宇航空今(8/26)宣布釋出60個職缺，包括空服員、機務、簽派等，因應機隊成長旅遊復甦做準備。

星宇航空表示，因應機隊成長、航線擴張及為疫後航空旅遊業復甦預作準備，星宇將擴大徵才，共計開出約60項職缺，目前開出之職缺領域包含客艙組員、機務、資訊、財務、法務、營運、客服、簽派、維修工程師以及網頁設計師等，凡對航空產業懷有熱忱者，皆可報名。

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星宇航空表示，2022年為星宇航空機隊擴張最快速一年，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、４架A330neo，及2架A350-900新機。因此星宇航空於本次開出的職缺中，特別擴增招募數名飛機系統工程師，包括航機系統、客艙、結構及儀電工程師。

▲▼星宇航空擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

▲星宇航空擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，飛機系統工程師如同航機的醫生，需具備豐富的專業知識及熱忱。歡迎理工相關科系或具航機維修經驗者投遞履歷，錄取後將接受為期2~4個月的訓練課程，包含民航法規、基礎機型以及專業系統等，即可成為星宇航空專業機務團隊一份子。

星宇航空執行長翟健華表示，在疫情衝擊期間，許多觀光旅遊相關產業執行人力調整措施，但星宇航空在人才的招募上從未停下腳步，並持續投入各項基礎建設、拓展航線佈局，盼能延攬更多優秀專才加入星宇航空的團隊，共同攜手為後疫情時代的旅客，提供更加精緻優質的飛航體驗。

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