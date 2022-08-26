曹興誠豪捐30億放棄新加坡國籍　陳亭妃：國民黨要跟台灣人民道歉

▲前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前聯電董事長曹興誠近日透露，自己會放棄新加坡國籍、回復中華民國國籍，他已決定會死在台灣，不會死在國外。對此，民進黨立委陳亭妃26日表示，曹興誠強調會跟台灣共生死，不知道國民黨還要怎麼說嘴，反觀國民黨副主席夏立言去跟中國唱和，期待國民黨要給台灣人民一個道歉。

曹興誠近日接受媒體專訪時透露，回復中華民國國籍一事「過兩天就解決了」，他強調回復中華民國國籍，他已決定會死在台灣，不會死在國外。

陳亭妃上午透過影片向媒體表示，當共軍不斷地利用軍演，企圖破壞區域和平穩定的時候，曹興誠特別宣布豪捐30億，要支持台灣的國防，當時國民黨的政治人物及名嘴不斷唱衰，「只說您是新加坡籍的，你到時候也會背棄台灣、跑到新加坡」。

陳亭妃說，現在曹興誠放棄新加坡國籍、回歸台灣，他也強調一定會跟台灣共生死，而且也會死在台灣，不知道這樣子說法，國民黨還要怎麼說嘴。

陳亭妃質疑，相較夏立言在共軍不斷擾台的時候，在解放軍進行軍演的時候，還到中國跟國台辦中國及共軍唱和，國民黨要給台灣人民一個交待，所有的台灣人都團結一致、抵抗共軍的軍演，甚至是譴責共軍的軍演。

陳亭妃批評，國民黨居然還可以到中國去跟中國及共軍唱和，這是台灣人民無法接受的，所以現在大家都在看，國民黨要怎麼交代，國民黨對曹興誠今天這樣的做法，又要做什麼樣的一個看法與批評，期待國民黨給的大家一個說法，同時要給台灣人民一個道歉。