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新加坡宣布「同志性行為將除罪化」　但仍未開放同婚！

▲▼ 新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍表示，將會去除憲法第377條，將男性之間的性行為除罪化。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者楊子嫻／綜合報導

相比台灣在2009年領先成為亞洲中唯一通過同性婚姻的國家，新加坡對於LGBTQ議題的相關法律仍是保守。不過，新加坡總理李顯龍近（21）日在國慶集會上表示，會廢除憲法第 377A條，將男同性戀之間的性行為除罪化，但保證不會動搖新加坡傳統家庭和社會規範，包括兩性婚姻的定義。新加坡雖仍未承認同性婚姻，但解除同性戀禁令依然能被視為亞太地區同性平等的一大進步。

據《美聯社》報導，新加坡總理李顯龍在國慶集會上認同道，同性成年人之間的私人性行為不會引發法律以及社會問題，其實沒有理由將他們起訴，更沒有理由將他們定義為罪犯，且現今的新加坡公民也支持破除原先的法律，為使法律符合當前社會習慣，同性戀性行為「除罪化」是當前要做的正確之事，更是希望透過政府的舉動將新加坡打造成一個寬容和包容的社會。

從英國殖民的1930年代以來，憲法第377A條法案便以違反自然為由，束縛著新馬地區的同性戀者，其法律規定男同性戀者之間一旦發生性行為，最高恐面臨到2年的監禁。其實新加坡的議會早就在2007年時，就已爭論是否廢除第377A條法案，當時解釋為「依然保留法律，但不強制執行」，這模稜兩可的曖昧態度，也讓男同性戀者認為，雖沒強制執行，但法律仍是懸在他們的頭上歧視著他們。

▲▼新加坡自2009年開始每年皆會舉辦Pink Dot SG活動，聲援同性戀、雙性戀、跨性別人士，倡導「有愛無類」。（圖／翻攝自Facebook／Pink Dot SG）

▲新加坡自2009年開始每年皆會舉辦Pink Dot SG活動，聲援同性戀、雙性戀、跨性別人士，倡導「有愛無類」。（圖／翻攝自Facebook／Pink Dot SG）

而今新加坡政府決定要將憲法第377A條廢除，宣告同性戀除罪化，但也引發其他保守宗教團體們的擔憂。全國教會理事會就發出聲明表示，需要政府保證在他們支持教義、反對同性戀的主張時，應保護他們不受到「反向歧視」；基督教與穆斯林團體也表示，政府在廢除第377A條法案之前，必須在憲法中保障異性婚姻，並不應該再進一步的開放政策。

對此李顯龍保證，廢除第377A法案的影響有限，並不會影響到新加坡傳統的家庭和社會規範，包括對於婚姻的定義、校園的教育方式、與電視節目等，此次修改憲法，為的就是保護原先兩性婚姻制度不受到挑戰。李顯龍更表示，所有的團體都應該保持克制，因為這是作為一個國家共同前進的唯一途徑，希望各團體間能彼此尊重保持平衡，讓新加坡在未來幾年中一直是寬容與包容的社會。

雖此次廢除第377條法案將男性之間的性行為的除罪，是為了不讓同性婚姻合法化，但也能被視為未來挑戰憲法的基礎，新加坡國立大學社會學家Tan Ern Sern（陳恩賜，或譯為陳恩瑟）就表示，「從表面上，它的確向前邁了一步，向後退了兩步，但我的感覺是，能廢除377法案就已向未來重新定義婚姻，邁向成功的第一步。」

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