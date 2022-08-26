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核災危機！　烏俄炮擊「歐洲最大核電廠」2度與烏克蘭電網斷開

▲▼烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）

▲烏克蘭札波羅熱核電廠為歐洲最大核電廠，開戰後不久即遭俄軍佔領，用來儲放軍事車輛及設備。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，烏俄炮擊引發的火勢，導致歐洲最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）僅剩的電力管線兩度與全國電網斷開，不僅是該廠成立近40年以來首次，也加劇人們對於毀滅性核災的擔憂。

烏克蘭國家核電公司表示，附近燃煤發電廠遭炮擊後起火，影響了核電廠最後一條電力管線，只好緊急啟用備用管線。負責人科廷（Petro Kotin）還透露，俄國工程師已經畫好藍圖，試圖讓核電廠與烏克蘭國家電網永久斷開，轉而連接俄羅斯電網。他說，此計畫表面上是為了維持核電廠電力供應，但基輔很擔心俄方刻意切斷線路。

▲▼ 烏克蘭「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日凌晨遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲札波羅熱核電廠曾遭俄軍攻擊。（圖／路透）

《衛報》報導，烏俄持續交戰，讓札波羅熱核電廠及歐洲大部分地區陷入風險，因為核災可能讓輻射擴及整個大陸。該廠自開戰初期就遭俄軍佔領，如果從電網斷開，將提高冷卻系統故障的災難性風險，因為員工必須使用柴油發電機作為替代電力，但若發電器又故障，必須在短短90分鐘之內，排除反應堆過熱引發的危機，否則恐怕促成核災。

烏克蘭總統澤倫斯基25日晚間表示，這個世界驚險地躲過一場核災輻射事故，「如果柴油發電機沒有啟動……如果我們的核電廠工作人員在停電後沒有做出反應，那我們可能已經被迫要去克服輻射事故的後果了。」他呼籲，國際原子能總署（IAEA）等國際機構應該盡速採取行動，迫使俄軍離開核電廠。

美國總統拜登與澤倫斯基通話後，白宮也呼籲俄軍在核電廠周圍建立非軍事區。烏克蘭核能高級官員透露，國際原子能總署的稽查官員可能在本月底參訪核電廠，相關談判正在進行中。

衛報：俄羅斯計劃斷電「歐洲最大核電廠」　恐爆發災難性故障

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