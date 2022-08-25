台20年能源轉型用綠電　俄烏戰拉高國際煤價9月電價恐再漲

▲台灣7月已針對高壓級特高壓產業用電大戶調漲電價，經濟部9月還要召開電價費率審議會，討論電價。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧、梁建裕／台北報導

今年6月27日，經濟部召開電價費率審議會，宣布7月1日起高壓及特高壓的產業用電大戶電價調漲15%，高壓用戶，電費均價從1度2.6990元，漲到3.1039元，特高壓用戶從一度2.2354元漲到2.25707元。但高壓用戶中的農漁、食品、百貨、餐飲、電影院和健身房等6類產業不調漲。經濟部長王美花7月20日曾表示，受到俄烏戰爭影響，國際煤價上漲4成，今年中油、台電虧損將超過2千億。經濟部9月下旬將再召開電價費率審議會討論電價調整方案，這一波會不會受到影響備受關注。《東森新媒體ETtoday》分析過去20年台灣的發電轉變、電價以及能源發電轉換過程，用數據圖表帶大家了解台灣是否有缺電危機和漲電價的可能性。

台灣從2001年開始到2020年之間，電價最低在2004年每度2.0520元，高峰則是在2014年，來到3.0705元。工總副理事長林明儒8月1日說，如果今年電價不調整，台電會虧損1500億，因此7月決定調漲一次，大部分由產業界來承擔，民生用電只有1000度以上的調整。

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20年台灣電價變化

▲過往20年，電價高點出現在2014年，1度電3.0705元。（圖／楊殿宏製）*點圖可看每年電費均價

工總副理事長林明儒提到7月調漲讓台電多增加296億，但若要讓台電不虧損，還要再調整4次，但這一定會造成很大民怨，如果要再調，台灣電費一定會變成全球最高單價國家。從台電提供資料顯示，2022年截至4月底，虧損金額達到469億元，而虧損原因主要是國際燃料價格大漲，導致購電支出和燃料費用大幅增加所致。

台灣電力透過各種能源發電，從2001年開始，集中在燃油、燃氣、燃媒、核能、水力等；2016年起，台灣致力於發展再生能源，包括離岸風電和太陽能光電，此能源政策轉換的重點，主要是增加再生能源的比重，淘汰核能的同時，進一步增加天然氣發電比例，現有能源終有部份會走向枯竭，其他能源的開發是必需，而2018年開始加入地熱。

台灣近20年發電變化

▲台灣過往20年燃油、燃氣和核電為台灣能源發電的最大宗。（圖／楊殿宏製）*點圖可切換發電量由高至低、由低至高暫停及重播



能源局副局長李君禮說，「台灣是一個土地很小的國家，我們要長期推動並大量使用乾淨無碳的能源，從2016年5月能源轉型至今，台灣推動綠能的政策從來沒有改變過，而且推動的數量愈來愈增加，規模也愈來愈大。」為了推動再生能源，太陽光電以及離岸風電開始大力建設，短期2025年的目標是達20%，但受到新冠肺炎疫情以及環評等問題影響到進度，2022年將目標下修15.2%。

▲灰電和綠電的分別，灰電是指化石能源發電。（圖／楊殿宏製）*點圖可看灰綠電變化

減少灰電，增加綠電是國際趨勢，台灣跟上綠能腳步，把被視為高碳排量的灰電減少。包括了燃油和燃煤比例都要逐年減少，降低碳排放量，。值得注意的是，以碳排量的標準來看，台電目前將核能暫列「低碳能源」，規劃在綠電範圍內，今年歐洲議會也同意歐盟把核能、天然氣列入「永續能源」也就是綠電，環團及不贊成此分類法的學者，大多認為核能對環境的影響，遠大於碳排的嚴重性。

對於全球推動「再生能源」，清大核科研究所特聘教授李敏提到，「我們要做，而且要積極地做，但是講做的過程中，不能覺得它就能解決所有的問題，因為再生能源是不能調控的。」他認為，台灣要有一個穩定的電力、穩定的供應才能談其他的事情，「未來幾年，我們的電網就是電不夠。」然而，能源轉型的這段期間，政府要面對核能、燃煤發電廠的退役，受到疫情衝擊，新的燃氣發電廠、離岸風電、太陽光電等興建進度都影響，延誤接續的時程規劃。

▲能源轉型，太陽光電不只地面安置，未來包括了屋頂和湖面也會陸續裝置。（圖／記者林振民攝）

能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源分析，依照能源局所規劃的目標，逐年預計建設的光電、風電和燃氣場等都不如預期順利，成效大多減半，到2027年為止，台灣每年的備載容量率都低於10%，等同於有缺電問題，而2023年狀況最為嚴重，只有3.2%，要是一座發電機組出狀況，就會停電了。

梁啟源分析，2023年核二廠的2號機退役，備載容量才會只有3.2，而且不只這要注意，太陽光電發展增加的同時，國外就注意到夜尖峰會受影響。梁啟源說，「夜間不要忘記哦，太陽光電就沒有電」。台電發言人吳進忠提到，「台灣2019年開始受影響，尤其是下午三點到傍晚六點，日照西下，太陽光電掉最快」。

▲太陽光電發電下午三點過後，發電量一路下滑，夜尖峰是一大考驗。（圖／記者陳詩璧攝）

工總副理事長林明儒提到7月調漲讓台電多增加296億，但若要讓台電不虧損，還要再調整4次，但這一定會造成很大民怨，如果要再調，台灣電費一定會變成全球最高單價國家。從台電提供資料顯示，2022年截至4月底，虧損金額達到469億元，而虧損原因主要是國際燃料價格大漲，導致購電支出和燃料費用大幅增加所致。

經濟部長王美花認為台灣電價太便宜，清大核科研究所特聘教授李敏認為，電價確實應該調漲，若是調漲電價，對大企業影響層面小，中小企業以及一般民眾來說影響最大。台灣環境規劃協會理事長趙家緯建議，民生用電則可以針對用電大戶，像是每期用電量超過1500度以上的用戶做調整，避免奢侈性用電。

▲▼台電整理了30幾個國家的民生用電和工業用電均價，發現以民生用電來看，台灣是前四低，工業用電排前六低。（圖／王譯萱製）

台電在2020年曾做過民生用電和工業用電的電價比較，民生用電以馬來西亞價格最低，1度電2.2711元，其次是墨西哥，第三低為中國大陸，台灣名列第四。工業用電，最低是瑞士，1度電1.8621元，接著是美國、丹麥、芬蘭、匈牙利，第六名是台灣。不過，這份調查單純以電價價格比較，並沒有納入國民所得。

▲以民生用電及工業用電來看，過去20年明顯成長的是工業用電，幾乎是20年前的一倍。（圖／王譯萱製）

調出過往20年能源局的統計資料，發現工業用電成長飛速，20年來呈倍數成長。地球公民基金會主任蔡卉荀提到，三接大潭燃氣機組發電時程往後延，到了2025年才能發揮到最大量能，在少了這些機組同時加上核電、協和、麥寮等電廠陸續退役的情況下，台灣未來2、3年內供電會較吃緊，除了節電、政府加快腳步安裝再生能源和企業加裝儲能設備外，過渡期間能用的電只剩燃煤了，預期接下來，興達電廠機組會多燒來供應，但相對造成空污問題，無法兩全。

經濟部今年6月27日針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度，但包括了農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6類產業的高壓用戶不調漲，這一波調整影響約2.2萬戶。

經濟部長王美花7月20日對外表示，俄烏戰爭讓國際煤價上漲四倍，即使替代俄國天然氣有長約，也僅佔進口量的5%，使得中油、台電公司虧損持續擴大，預計至今年底二家公司合計虧損將逾2000億元。目前經濟部擬爭取編列1500億政府投資預算，改善台電帳面赤字，電價是否調動，還要看9月底的電價審議經濟部電價費率審議會的決議。

但不只電價燒腦，台灣能源轉型、台電輸配電設備需強化和工業用電量倍增等，這些關鍵因素都迫使台灣得面臨缺電問題，當我們在建設的同時，得把目標看得更遠，思考更全面性，甚至可能在2025年就面臨電力供需失衡的窘境，解決的辦法，學者建議，一邊朝向淨零碳排的目標邁進，一邊建構儲能設備，台灣少了核能和來不及新增天然氣發電廠的情況下，才有自給自足的電力，渡過未來電力供需失衡的窘境。