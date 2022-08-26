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女友倒垃圾穿太清涼！他問「這是內衣？」被嗆臭直男　網看照懂了

▲▼女友倒垃圾穿太清涼！他問「這是內衣？」被嗆臭直男　網看照懂了。（圖／爆廢公社）

▲看到女友穿著清涼倒垃圾，原PO問了一句「你給我穿內衣出門？」沒想到反被嗆「臭直男」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友抱怨，他看到女友只穿內衣就出門倒垃圾，便問了一句「幹嘛只穿內衣出門？」不料女友反駁「這是運動內衣」，還罵他是「臭直男」看不懂。事後，他將照片PO上網，詢問大家是不是真的如此，結果引發熱烈討論，還有網友歪樓說「害我每天都想去倒垃圾了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，女友穿著清涼出門倒垃圾，後來等對方回來時，他一看傻眼，當場問了句「你給我穿內衣出門？」結果女友直接反嗆「白癡嗎？這是運動內衣，你臭直男不懂啦！」

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照片中可見，原PO女友下身穿著運動用的棉質真理褲，修長美腿一覽無遺；上身則穿著藕色內衣，儘管正面的深V設計近似胸罩，但有網友觀察發現，從背面照來看，內衣除了排釦，還有交叉、縷空的設計，確實是運動內衣。不過，原PO一頭霧水，忍不住直呼「客官我看不明白阿！」

▲▼女友倒垃圾穿太清涼！他問「這是內衣？」被嗆臭直男　網看照懂了。（圖／爆廢公社）

▲原PO委屈地說，他真的看不明白「運動內衣」...（圖／爆廢公社）

貼文曝光短短幾小時，就有超過2萬人按讚、近5000則留言。許多人紛紛留言，「她在暗示叫你倒垃圾」、「肯出門倒垃圾的女友你還嫌」、「我懷疑你在炫耀，但我沒證據」、「看前面很不像運動內衣耶」、「女友表示：只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「運動內衣...就還是內衣啊！」

不少認真女網友分析，「是運動內衣沒錯，背後是交叉的」、「今天換成比基尼，是不是就不一樣了」、「內衣跟運動內衣真的不一樣」、「那只是長的很像內衣的運動內衣」、「材質差很多好嗎」，還有人反問「你為什麼不去倒垃圾？」、「你又不幫忙倒，怪誰？」

不過，也有人醉翁之意不在酒，留言笑說「女友身材很好耶」、「我想知道在哪裡倒垃圾」、「我勸你少管閒事，先替你們鄰居謝謝你」、「你多傳幾張上來讓大家評評理」、「穿成這樣去倒垃圾也太誇張了吧！請問你們住在哪裡呢？」、「道德在哪裡？倫理在哪裡？你家在哪裡？」掀起熱議。

▼原PO擺出狐疑的手勢，絲毫不能理解女友的穿著。（圖／爆廢公社）

▲▼女友倒垃圾穿太清涼！他問「這是內衣？」被嗆臭直男　網看照懂了。（圖／爆廢公社）

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