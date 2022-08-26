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3生肖超強轉運！9月起旺到爆...「財運+工作」一路飆升到年底

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲3生肖福星到，9月份起財運會一路飆升。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序即將進入9月了，無論前面8個月過得如何，大家都希望接下來能夠時來運轉，迎接好的新氣象。運勢專欄《搜狐網》即點名了3個生肖，不但有智慧也很謙虛有禮，因此大大提升了他們好運、收入來源，將會從9月開始一路旺到年底，不只吉星高照還會有貴人運、偏財運，好兆頭一個接著一個來。

生肖猴

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屬猴者很少會遇到困苦的時段，因為屬猴人最善於交際。在九月你會更好運，因為你的朋友越來越多，你的膽子也越來越大，以前在許多事情上都遇到了挫折，但現在會有一個強大的靠山，膽子也會跟著大了起來，可以更好地面對人生。九月久旱逢甘霖，屬猴者的生意做得特別好，工作也很有發展空間，很多機會都是可以抓住的，大部分的時候，他們可以輕鬆地賺取到其他人難以獲得的收入。

生肖雞

屬雞的人無論遇到什麼事情都不怕，因為他們的動作很快、也很果斷，不管是在什麼樣的情況下，都能很好的解決問題。他們生性穩重且樂觀，對事情的看法也很明確，從不會因為自己的所作所為而陷入困境。九月中旬，屬雞人的運氣大好，會有貴人上門拜訪運氣也會變得更好，抓住這個機會就能發家致富了。屬雞的人有超凡的實力，再加上貴人運，可以很富有哦。

生肖羊

生肖羊在許多事情上都是非常有耐心和毅力的，屬羊人意志堅定，不畏艱難，總是能遇到一些好事情。9月起屬羊人有財神坐鎮，而在此期間因財神的眷顧，可以得到更多的好處，而且屬羊者還會調整心態，做事也變得更加輕鬆。九月吉星當頭、財神降臨、財源滾滾，不管是在工作上的考試上還是在戀愛中，都會有好消息傳來。有了好運氣，生肖羊的人會有很大的財富發展，生活將過得很滋潤。

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