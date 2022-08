【廣編】電通攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業　共同翻轉剩食議題

東生華製藥(8432)首次參選2022《HR Asia》舉辦之「2022亞洲最佳企業雇主」(Best Companies to Work For in Asia 2022)獎項,即獲得此獎項之殊榮,於全台330間企業中勝出獲獎,給予了東生華在ESG永續經營及幸福企業發展的莫大肯定。