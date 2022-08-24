【廣編】電通攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業　共同翻轉剩食議題

【廣編特輯】

圖、文／電通提供

電通集團的社會影響力願景：啟發人們開啟新的生活方式，實踐多元包容、環境永續與數位共好三大項目，2022年發動一系列集團社會影響力行動，從內部的「電通超級媽力」關懷職場媽媽，「Nice to Meat Free」鼓勵所有同仁吃素減碳，到「One day for Change」舉辦二手市集與續食餐飲落實不浪費，透過創意引導同仁落實永續行動。

電通於今年攜手5% Design Action於8月正式啟動「電通永續之森 新世代數位公民計畫」，打造國內首個永續傳播設計行動學院：The Code, Rise Up Taiwan，透過三部曲「永續素養測驗」、「Rise Up永續工作坊」、「The Code線上永續論壇」，台灣目標在年底前影響超過20,000名的Z世代青年，協助達成電通全球在2030年扶植全球10萬青年成為被賦權的數位公民的願景。

「首部曲永續素養測驗」上線至今已有超過4,000名Z世代青年與台灣民眾參與；「二部曲Rise Up Taiwan工作坊」電通與5% Design Action將首屆工作坊探討剩食議題，共同與知名品牌、社會企業和160位Ｚ世代青年，透過三日的工作坊實地演練與腦力激盪，學習拆解問題、思考設計並提出創意解方。

電通永續之森 新世代數位公民系列計畫，是電通集團落實社會影響力中數位共好與環境永續的具體作為，透過產官學並整合電通集團的創意、數位與媒體專業，希冀盼望在未來能串連起更多的企業品牌與青年學子共同解決永續的相關議題，真正落實善的影響力。