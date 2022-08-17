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亞太暨台灣永續行動獎　中華醫大奪下大學組金獎

▲中華醫大USR團隊獲得亞太永續行動獎大學組冠軍，孫逸民校長（右）代表學校接受國科會副主委林敏聰（左）頒發金牌獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大USR團隊獲得亞太永續行動獎大學組冠軍，孫逸民校長（右）代表學校接受國科會副主委林敏聰頒發金牌獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊，深耕台南淺山地區，實踐大學社會責任，推動地方永續受國際肯定，以「SDG08 A Practice of local sustainable management:Creating a break stop in Nanhua(（在地永續的經營實踐：南化小歇站）」的執行成果，榮獲2022亞太永續行動獎大學組金獎。

2022亞太永續行動獎頒獎典禮日前在台北市舉行，由孫逸民校長代表中華醫大USR團隊親自出席領獎。2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎結合首屆亞太永續行動獎及第二屆台灣永續行動獎擴大舉行，其中，亞太永續行動獎吸引國內外41個單位參獎，總參賽件數63件；台灣永續獎吸引136家單位參賽，總參賽件數247件，由69位專家、學者與社會賢達組成評審委員進行遴選，最終選出亞太永續行動獎44件，台灣永續獎200件，中華醫大拿下亞太永續行動獎大學組冠軍，抱得金牌歸來，全校師生振奮。

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▲中華醫大USR團隊獲得亞太永續行動獎大學組冠軍，孫逸民校長（右）代表學校接受國科會副主委林敏聰（左）頒發金牌獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大USR團隊這次參賽獲得金牌獎殊榮的「SDG08 A Practice of local sustainable management:Creating a break stop in Nanhua（在地永續的經營實踐：南化小歇站）」方案，推動之初緣於看見臺南市偏遠南化區所面臨的困境，如人口老化、青壯年人口外移、醫療服務資源缺乏、農業產銷體制限制、社區公共參與度不足等問題，鄉村日漸凋敝危及當地就業機會，因此透過實踐大學社會責任師生人力和資源介入幫助，協助當地居民進行農產格外品（陶汰的較劣等農特品）加值，輔導在地商家把蔬果格外品製作成義式冰淇淋。

▲中華醫大USR團隊獲得亞太永續行動獎大學組冠軍，孫逸民校長（右）代表學校接受國科會副主委林敏聰（左）頒發金牌獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，也推動當地活化農村閒置物業，輔導青年微型創業開設臺3縣休憩站；推動銀髮秘書提供長者營養照護方案；創建綠色工作坊活絡長者身心，強化社會連結等創新作為，不僅為當地創造多元的就業機會，更讓留在家鄉的銀髮長者、回到家鄉的遊子或留在當地的移入者，找到地方繁榮發展的契機，讓南化被世界看見，創造共榮多贏的活動空間，結合學校、地方、社區、政府的力量，具體實現地方創生與活化在地的永續力量。

孫逸民校長除了感謝中華醫大USR團隊的執行成果被評審團肯定，在這麼多國內外參賽者中脫穎而出、揚名國際，並表示，中華醫大善盡社會責任，未來也會藉由此一成功模式，進行典範經驗轉移，擴展到鄰近區域，幫助更多城鄉的發展。

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關鍵字：

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