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柬埔寨官方「否認台人遭拐賣」！陸駐柬使館打臉：收到10幾份求助

▲柬埔寨西港成為詐騙集團聚集處。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨官員指出，目前所打擊的案件中尚未發現媒體所提到的台灣華人類似案件。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，不過柬埔寨反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）卻指出，目前偵破的案件中都沒發現台籍被害人，「來到柬埔寨沒有回台的民眾，不一定是遇到了人口販賣」。對此，大陸駐柬埔寨使館25日透露，近日陸續收到10餘份台灣民眾以電話、郵件等方式發來的求助資訊，打臉了柬埔寨官方說法。

根據非官方統計，台灣人遭誘騙販運至柬埔寨事件受害人數恐超過2000人，不過朱文英23日卻出面否認，強調在過去的打擊人口販運活動中，沒有發生過此類案件，「那些來到柬埔寨但沒有回台的，不一定是遇到了人口販賣，而且還沒調查出有人口販賣現象，也不能確定是在柬埔寨遭遇了人口販賣。」

朱文英還指出，該國警方已逮捕分別來自中國、馬來西亞、越南以及柬埔寨等60名涉嫌人口販賣的嫌犯，這些嫌犯以提供高薪工作做為誘餌，誘騙其他國家的受害者來到柬埔寨工作，截至今年7月警方已成功解救超600名受害者，「但沒有找到任何台灣人」。

▲中國大陸駐柬埔寨大使館。（圖／翻攝環球時報）

▲中國大陸駐柬埔寨大使館。（圖／翻攝環球時報）

然而，大陸國台辦19日曾發出聲明指，在海外的台胞遇到困難可及時聯繫中國駐外使領館求助，之後陸官媒《環球時報》就獨家收到大陸駐柬使館回應，表示陸續收到10餘份台灣民眾以電話、郵件等方式發來的求助資訊，絕大多數為被逼從事網賭電詐活動，人身受到限制，甚至失聯等情況。

大陸駐柬使館表示，一直高度重視在柬台灣同胞的安全和正當權益，接到台灣同胞的求助信息後，會第一時間啓動救助機制，指導當事人、當事人家屬或相關人員盡快向柬埔寨警方報警，並向大使館提供當事人個人信息、所在位置等有效信息，「將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。」

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柬埔寨官方「否認台人遭拐賣」！　陸駐柬使館打臉

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