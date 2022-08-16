仁愛鄉台灣高山茶王頒獎　林明溱憂茶葉銷陸受阻籲各方協助農友

▲2022台灣高山茶王仁愛農會評鑑出爐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉農會舉辦2022「台灣高山茶王」春季優良茶競賽，因受疫情影響，順延2個月才舉辦頒獎活動，表揚特等獎得主樂菁慈恩製茶廠等多家優質茶農；縣長林明溱出席時指出，南投縣年產7300餘噸的茶葉，有近半是外銷，但最近銷往中國大陸市場受阻，呼籲各方重視協助農友的困境。

仁愛鄉農會2022「台灣高山茶王」春茶賽頒獎活動暨新產品發表會13日登場，由理事長林水木、常務監事林高堂、總幹事戴錦稔共同主持，林明溱、立委馬文君、許淑華、仁愛鄉長張子孝、代表會主席高俊明縣農會總幹事曾明瑞等多位農會總幹事都出席，現場除以茶席迎賓，也展售馬告冰淇淋等在地農特產，以及仁愛農會「勇士櫛瓜麵」、涼伴苦茶油、有機梅醋等新產品。

林水木指出，今年春茶競賽評審嚴格：採用「評鑑競賽茶葉DNA鑑定」確保參賽茶是台灣本土產製，也堅持三章1Q，落實農藥殘留檢測，未入選率達42.4%；獲獎者包括特等獎樂菁慈恩製茶廠，頭等一谷嵐緣高浩雲，頭等二旺發茶廠，頭等三旭村茶園，頭等五梨山茗博茶業，陳孟智；頭等六樂菁製茶廠，頭等獎正馨茶園黃語諾等14名，金獎山林茶園舞茶等89名，優良獎煜棠製茶廠等255名。

林明溱表示，南投縣茶葉產量、產值均冠於全台，仁愛鄉農會藉由舉辦台灣高山茶王比賽打響品牌知名度，為茶業發展奠基加分，值得肯定；他除了親自頒獎給特等獎得主，也指出全縣年產茶葉有近半是外銷，最近銷往大陸市場受阻，縣府將持續補助各鄉鎮市農會發展金額，每會至少150萬元，幫助農會也嘉惠農友。

戴錦稔說，為開發原鄉特色產業、提升農產品附加價值，今年結合工研院共同研發消暑冰品系列「馬告冰淇淋」、「楊梅多多冰淇淋」，更以仁愛鄉大宗農作物牛番茄、櫛瓜為基底，研發「公主番茄麵、勇士榆瓜麵」，還開發有機醋系列「呷醋」有機梅子醋、有機橄欖醋；林明溱也大讚將番茄櫛瓜入麵的特色新產品好吃到令人嘖舌，非常值得推薦。