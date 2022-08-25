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號召高中以下師生踏訪塔塔加　玉山國家公園變全台最大戶外教室

▲樟湖生態國民中小學於塔塔加楠溪保育研究站辦理科學教育活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲樟湖生態國民中小學於塔塔加楠溪保育研究站辦理科學教育活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣的國家公園保留自然原始生態，尤其是海拔含括300至3952公尺的玉山國家公園，林相次第變化、蘊藏豐富的動植物等自然資源，玉山國家公園管理處表示，經由科研基地工作計畫的推動，希望讓玉山國家公園成為全台灣最大的戶外教室。

玉管處指出，已借鏡美國國家公園自2001年設立之研究與學習中心（Research Learning Centers，簡稱RLC），並推動科學教育和整合中小型國家公園自然資源的經驗，首先將塔塔加地區規劃為科研基地場域，並與鄰近學校合作將科學研究結合正規學校教育，讓台灣學生都能有機會走入國家公園的真實自然環境進行學習。

▲塔塔加地區辦理科學教育活動，進行實地生態觀察。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲塔塔加地區辦理科學教育活動，進行實地生態觀察。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，長期以來都在校園推動科研基地作為國人的實地學習場所：106年開始與雲林縣樟湖生態國民中小學合作推動科學教育，並研發探究與實作課程，該校也每年固定帶著學生至塔塔加楠溪保育研究站，進行科學探究與實作；109年也委託台中科大編撰《向山學習手冊》教材，並與各大專院校、高中以下學校、專家學者，以及各研究和教育機關團體合作，期許園區科學研究能從既有委託模式，擴展為科學素養培養中心及長期生態、人文研究基地。

玉管處表示，為鼓勵更多師生到塔塔加自然科學教室進行探究與實作，將於9月上旬辦理線上與實體「玉山國家公園科研基地（玉山RLC）」說明會，詳細時間將另於官網公告，歡迎高中以下教職人員踴躍報名參加；9月中、下旬續於塔塔加辦理「教育同路人培力工作坊」，邀請學校老師實地踏訪，10至11月再號召參加過工作坊的教師，一同帶著學生到塔塔加進行科學探究實作。

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