玉山塔塔加獼猴搶劫畫面曝！跳進車「5秒內撤退」　旅客慘被咬傷

▲台灣獼猴竄進遊客車內以乘客自居。（圖／玉管處提供，周芳惠攝）

記者高堂堯／南投報導

時值炎熱夏季、全台各地氣溫飆高，加上「悠遊國旅」補助方案，國人紛紛出門往山上避暑，空氣新鮮、氣溫舒適宜人的玉山塔塔加地區即吸引遊客一再造訪，不但導致整個遊憩區停車一位難求，也吸引台灣獼猴展現俐落身手、大肆搶食，玉山國家管理處再次疾呼切勿餵食、挑釁、干擾台灣獼猴，共同維護自然生態。

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▲台灣獼猴搶食也造成旅客被咬傷。（圖／玉管處提供，周芳惠攝）

「玉山國家公園」臉書粉專日前分享多張台灣獼猴於塔塔加地區搶奪人類食物的照片，只見牠們快速跳入車內，不用5秒鐘食物即手到擒來，或是翻找遊客丟棄在廁所的垃圾或廚餘後奪門而逃，無論是泡麵、橘子、雞骨頭都吃得津津有味，有些遊客不但被劫走食物，甚至慘遭抓傷。

▲▼台灣獼猴快速跳入車內搶得食物，全程不用5秒鐘，也會翻找遊客丟棄在廁所的垃圾或廚餘。（圖／玉管處提供，周芳惠攝）

玉管處指出，獼猴搶食行為與遊客直接或間接的餵食有關，目前遊客雖普遍逐漸認知不要直接餵食，但若未注意關車窗、車門，仍會讓獼猴們趁虛闖入車內搶奪食物、物品，或任意隨地或於廁所垃圾桶丟棄廚餘、殘渣、剩飯、麵湯等，也會讓獼猴滿載而歸，因此這些間接的餵食行為已是造成獼猴搶食行為的最大主因。

▲台灣獼猴跳上汽車後照鏡上探頭，準備找機會進入搶食。（圖／玉管處提供，周芳惠攝）

玉管處呼籲來到塔塔加地區的遊客尊重人與野生動物的界線，務必與台灣獼猴保持距離，不要餵食、不要挑釁、不要干擾，並將垃圾、廚餘與食物隨手隨車帶下山，共同維護珍貴自然資源與美麗生態環境。