主計長要借快篩遭疑特權　莊人祥：太太也到通路買180元的

▲莊人祥說，太太也是到通路買快篩。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

快篩實名制引發民怨，主計總處主計長朱澤民日前在立法院說「有需要快篩，我再去跟莊人祥借。」外界質疑是在耍特權？疾管署副署長莊人祥今（11日）表示，太太有買，且沒有特權。

立法院經濟委員邀請行政院農業委員會主任委員及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全臺果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。莊人祥被問，主計長說快篩要跟他借，但莊自己也說用完了，若朱澤民要借要從哪裡來？是否有特權？莊人祥說，「太太有在買，昨天通路上買了幾家，沒有特權，快篩昨天去買180元的」。

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有民代質疑衛福部以「秘密特定資訊管理」，導致快篩資訊無法揭露，有哄抬情形？莊人祥表示，醫材審查都是依照過去方式審，可受公平，食藥署會做說明，至於未來國外快篩開放時間，包含企業要買，申請流程一直都有，不是問題，個人自用也會做快速通關說明。

而食藥署日前核准「福又達公司」進口韓國家用唾液快篩，隨後就被發現該公司創辦人是高端疫苗總經理陳燦堅，引發外界質疑獨厚，莊人祥回應，上次有說過，是根據送件時間快慢，該間最先送、最先補件，其他公司都後續才送件跟補件，「並沒有說獨厚」。對於還傳獲利會比高端疫苗賺得多，莊人祥強調，這不是他能夠能回答，不清楚。

另外，傳入境旅客等防疫計程車等了6小時，是量能不夠了？莊人祥說，應該不會有這問題，會請交通局再確認。