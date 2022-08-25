只示範一次！帥警只靠手電筒「抵抗拿刀歹徒」　8千人驚呆：很實用

網搜小組／劉維榛報導

嫌犯林信吾22日持刀割喉殺警，導致凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。面對歹徒持刀時，民眾該如何自保或反制？最近臉書瘋傳一段影片，一名型男員警認真神情直呼，「看好喔，我只做一次」，接著拿起手電筒直射對方眼睛後，接著就拔腿奔逃。引發8千多名網友笑虧「真的～跑先贏8成！」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一段1分鐘的短片，表示「很重要一定要學起來！」畫面中可見，一名員警表示，若遇到歹毒拿刀，而身上只有手電筒的話，到底該如何抵抗？他認為，先看對方是否會使用刀子。

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▲歹徒若倒握刀尖，能快速刺傷手動脈或腹部。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



員警指出，如果是切菜手勢，也就是利刃向下，就能判定「他不會拿刀」；但若利刃是朝向別人的，也就是倒握尖刀，就必須格外小心，歹徒能迅速切到手動脈、手筋，甚至刺向腹部等。

至於該如何用手電筒抵抗？員警隨即擺出專業架式，還一臉認真神情強調，「看仔細喔，我只做一次」，他先用燈直射對方雙眼，正當大家仔細想得知下一步作為時，豈料員警拔腿狂奔，就連掌鏡同事也瞬間噴笑。

▲員警閃完對方雙眼後，隨即落跑自保 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



影片曝光後，網友反應兩極化，「欸，我抱著比追劇還認真又恭敬的心看欸」、「如果對方跑得比我還快呢？怎麼辦」、「我認真看了...結果」、「看完我會拿刀了耶」、「所謂空手奪白刃，電影上看看就好，防身武術教學參考就好」、「你是再拍搞笑片嗎？笑死了」。

不過多數人認為，「很正確啊，先拉開安全距離，再決定處置方式」、「這是真的，連LAPD戰術教官都是這麼教的」、「真的 跑先贏八成」、「強力手電筒也是很好的防身器，直接照他眼睛」、「非常實用」、「跑就對了...以前學奪刀術也是這樣教的，你以為拍電影呀？三步之內刀快，十步以上不好說」、「至少可以分辨對方是不是會拿刀，判斷是不是應該趕快逃」、「很正確啊，那些教你奪刀的才不切實際吧」、「等真遇到我看腦袋應該是一片空白」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



事實上，這影片是1年多前所拍攝，帥警本尊也跳出來澄清解釋，「這是我在1年多前因為偵辦刑案過程遭利刃劃傷，所以有感而發而拍出這個影片，警告自己的同事用...我也沒預期到一年多過後，會有兩個英勇的警察殉職這樣的巧合，讓我這個影片莫名其妙的被截取下來，再PO到各大警察社團裡，接著又被瘋狂轉傳。」

帥警透露，今年他已卸下警職身分，「我當過快10年的警察，主要工作都是緝毒，所以我身上有很多傷疤、刀傷、骨折、腦震盪、被車撞，都是家常便飯。我自己曾經受過很專業的特種軍事訓練，但遇到刀子，我都沒有100%把握！所以拍這個影片的用意，就是用比較輕鬆的方式，讓我周遭的同事可以保護自己！我在今年已經離職，現在的我很好，所以刁民不用想說要檢舉我。」

▼本尊透露他從警10年，但今年已離職。（圖／翻攝臉書）

