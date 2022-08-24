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大陸 大陸焦點 特派現場

男離家半個月猛想起「樓頂活物」　一開門傻眼滿地小魚乾

記者任以芳／綜合報導 

四川眉山一名男子離家半個月，昨23日回家後發現樓頂魚池全部曬乾。他急忙跑去樓頂，魚池水深有30、40公分深，外地工作半個月，忘記交代家人照顧，最後魚池乾枯，剩下滿地「小魚乾」。

《極目新聞》影片顯示，男子外出大半個月回到家，突然想起樓頂的魚池，急忙跑去樓頂，一開門整個人都傻了，魚池完全乾涸，只剩下一塊塊乾裂的泥巴，活魚都被曬成魚乾。

▲▼ 四川男子離家半月魚池全曬乾：滿地小魚乾 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 四川男子離家半個月，突然想起樓頂魚池，只剩滿地小魚乾 。（圖／翻攝 極目新聞）

報導指出，該男子的女兒徐女士介紹，父親是22日外出辦事回來，23日突然想起樓頂上的魚，魚池裡大概養了有二三十條鯽魚和鯉魚，結果全成魚乾了。

徐女士指出，「樓頂做了防水，我們也是從房子剛建好就開始放水養魚，有十年左右了，以前從沒乾枯過。父親出門前水大概有三四十公分，前幾日，眉山的氣溫在40度左右，很久沒有下過雨了。」

她說，「平時也不怎麼管樓上的魚，父親回來之後也有埋怨為什麼沒有放水。還好只是魚池曬乾，屋頂沒有乾裂，不然損失就很大了。」

▲▼ 四川男子離家半月魚池全曬乾：滿地小魚乾 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲天氣太熱，魚池被曬乾，魚全死光 。（圖／翻攝 極目新聞）

目前，樓頂的已經重新放了水，「我放水後，父親還問我魚活過來了嗎？我都矇了。」徐女士笑著說。

加上今年的天氣實在是太熱，四川眉山許多農戶家裡剛種下去的辣椒還沒成熟都曬乾，玉米稈也是金黃色，水稻種晚一些也因為乾旱倒伏了。

據了解，7月以來，眉山市持續出現高溫晴熱天氣，全市晴熱少雨，林區乾燥。據眉山市氣象台昨23日消息，23日白天，除仁壽縣外，其餘各區縣最高氣溫均再次刷新歷史記錄。

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