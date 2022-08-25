21歲男想飛柬埔寨淘金！銀行開帳戶慘夢碎　目的地秒變地檢署

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名21歲的陳姓男子前往銀行開戶，不過行跡可疑剛好被巡邏員警發現，所以就詢問他來開戶的目的，他表示自己要前往柬埔寨工作，所以才來開戶，員警一聽關鍵詞，好心勸說他不要被詐騙，但卻意外揭穿他「通緝犯」身份， 結果還沒出國就得先進地檢署。

▲高雄男因為要前往柬埔寨掏金，來到銀行開戶反被查出通緝犯身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名21歲的陳姓男子是在23日下午一點來到中正一路與輔仁路口的銀行要開戶，不過行員對他表示現在開戶必須要在戶籍所在地銀行辦理，陳姓男子無法開戶，悻悻然要離開，就在這個時候碰上了前來簽巡的員警，員警覺得怪，所以多問了幾句。

▲高雄男因為要前往柬埔寨掏金，到銀行開戶反被查出通緝犯身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警詢問陳姓男子開戶的用意，就怕他成為詐騙集團的「人頭戶」，但是陳姓男子的答案讓員警更心驚，因為他要出國到柬埔寨工作，這個國家一講出口，立刻挑動了員警敏感神經，隨即勸說他務必要謹慎，同時請他拿出證件，要進一步了解他的背景，結果小電腦一查，登愣！跳出了「通緝犯」的警示聲響。

原來這名陳姓男子在今年的7月29日被橋頭地檢署發布通緝，他涉嫌侵占！員警問他知不知道自己被通緝，他才坦承自己知道，只是不知道該怎麼處理，遲遲不敢到案。現在柬埔寨去不成了，只得先進橋頭地檢署歸案。



