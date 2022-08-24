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死刑執行太慢不合時宜惹民怨！法務部長蔡清祥：會深切檢討

▲▼法務部長蔡清祥回應死刑執行問題。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥回應死刑執行問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。外界批評即便因此判處死刑，我國死刑執行太慢，也無法平息民怨。對此，法務部長蔡清祥24日指出，死刑執行規則是法務部早年所訂定，若不合時宜，「會深切檢討。」另外他也強調，目前並未廢死，一切都會依法執行。

法務部關於死刑執行訂有《執行死刑規則》，依照其中規定，如果死刑定讞的被告有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，就不得執行死刑；這也被法界人士戲稱為死刑犯的「保命符」。而實務上，因人權團體的干預，只要死刑犯最高法院判刑定讞後，人權團體即發動律師團撰寫聲請再審、非常上訴，或向司法院大法官請求憲法審判，就是發動「保命符」程序，以阻止死刑執行。

而林信吾犯下殺警案後，又引發外界批評死刑執行太慢的聲音，認為現在38名死刑定讞的死刑犯，執行期間遙遙無期，形同廢除死刑。法務部長蔡清祥先前在行政院記者會中已經說明，目前38名死刑犯均有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，所以依法不得執行死刑。

對此，媒體24日再度詢問蔡清祥執行死刑的問題，他表示，「執行死刑的規則，是法務部在民國80幾年所訂立的，當然裡面有不合時宜的地方，我們會深切檢討。」

媒體再詢問他，目前不執行的狀況是否等於廢除死刑？蔡清祥立刻回答「沒有，我們現在都是按照法律的規定，用最嚴謹的態度，依法行政，所以並無目前廢死的狀況。也許這是未來努力的目標，但是現階段都是要依法行政。」

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