勇警呂進全25年前遭逃兵轟腦成植物人　呂父：絕對不能廢死

▲家屬忍痛面對員警呂進全離世事實。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台南22日上午發生兇嫌林信吾奪警槍甚至刺殺2員警重大社會事件，造成員警凃明誠和曹瑞傑兩人不幸殉職，也讓廢死議題及警察用槍時間再度被拿出來討論。家住嘉義竹崎、時任板橋分局的員警呂進全，1997年1月執行勤務遭歹徒開車衝撞奪槍，甚至近距離被轟腦，術後成植物人，回老家由父親呂錦漳照顧23年，2020年離世，呂父對於台南殺警事件表示，絕對不能廢死。

▲勇警呂進全服務證。（圖／記者翁伊森翻攝）

呂錦漳拿殺雞做比喻，「現在拿隻雞給你，敢殺嗎？」呂表示，林信吾跟當年殺自己兒子的逃兵潘世昌及吳明慶都具有軍職背景，「這是一個人會做的事情嗎？所以絕不能廢死！」

1997年1月，台北縣板橋分局警員呂進全遭逃兵潘世昌及吳明慶開車衝撞欲奪警槍，呂進全雖受身受重傷但仍欲起身要開槍反擊，卻遭潘、吳兩人近距離轟腦，致腦部卡彈成為植物人。潘世昌被判處死刑已執行，吳明慶遭判處無期徒刑。

呂進全術後回到嘉義縣竹崎鄉由父親呂錦漳和家人照顧，時間一度長達23年，直到2020年全身器官衰竭，9月18日離世。同年10月1日，呂進全於嘉義市立殯儀館出殯，並由新北市板橋分局同仁在棺木上幫他覆蓋警旗，時任警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠出席告別式，陪他走完人生的最後一程，當時家屬忍住悲痛表示，「從來沒有後悔讓他當警察，因為警察是神聖的志業，對各界只有感恩。」