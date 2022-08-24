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臉書爆災情！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲FB疑爆災情。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

社群網站Facebook怪怪的？許多網友稍早一點開FB的手機版發現，塗鴉牆出現的貼文都不是自己好友、社團所發布，而是被「外國人」給洗版，進而感到納悶不已，「+1感覺是演算法凸槌」、「取消追蹤還是出現一堆」、「我的帳號明明藏得很好沒人知道」。此外，也有些網友發現自己的好友推薦都是印度人。

稍早有網友在PTT的Gossiping板上，以「臉書是真的壞了吧」、「FB是不是壞了」、「只有我FB被一堆怪人文章洗版嗎」為題發文，內容都提到打開FB以後，動態被一堆不認識的人給洗版，大多是是外國歌手、名人，而且怎麼滑都滑不完。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友的FB出問題。（圖／翻攝自PTT）

討論文曝光後，不少網友也在底下+1表示，「我的是梅西，還以為出事了」、「一直看有人貼圖片給梅西和C羅」、「我也有看到這張萊恩雷諾斯」、「有一堆奇怪的圖片貼文公開顯示」、「我的是馮迪索」、「我的是小賈斯汀」、「我的好像被越南文還是印尼文還是泰文攻占」。也有網友回應，「看你按了什麼名人，好像是名人貼文演算法壞掉」。

還有網友在PTT上貼文提到，「臉書壞了 @@? 推薦好友都變成印度人」，他一開好友推薦的頁面，結果臉書推薦的好友幾乎與他沒有關聯。

不過也有些網友表示，「我的很正常，可惜了」、「好好笑，那名人真的很辛苦，每天都被貼」、「我的正常耶，我好邊緣」、「有些還蠻好笑的，維持這樣也挺好的」。不過記者實際使用手機版、電腦版查看，目前未出現此情況。

此外，根據Downdetector網站，在過去24小時內，確實有些許網友回報FB出問題，不過目前數量並不多。而實際狀況仍不清楚，尚待官方說明。

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