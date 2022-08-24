台南27家必比登「美食地址」大公開！網哀號：又少幾間可以吃的店

▲台南27家店上榜必比登。（圖／翻攝自Facebook／Michelin Guide）

實習記者徐芷儀／綜合報導

米其林昨（23）日公布必比登推介名單，其中，享譽「美食之都」的台南此次共有27個店家入選。名單公布後，有網友表示，「每一道都想吃」、「愛店被公布了」；但也有網友認為，必比登名單是「觀光客名單」、「台南人看到名單就想笑」。為了讓想前去台南遊玩的讀者方便找到店家，《ETtoday新聞雲》整理了27家入選店家的地址供各位參考。

必比登推介的出現，是為了讓米其林評審員穿梭於高級餐館的同時，也一起尋找道地的超值餐館，評分條件之一是讓消費者可以用1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料）。其中台南共有27個店家獲得必比登推介肯定，是四地（台北、台中、台南、高雄）中擁有最多新入選必比登推介的城市。

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▲台南美食「東香台菜海味料理」。（圖／翻攝自Facebook／Michelin Guide）

台南27家必比登名店地址：

粥品、麵食

阿星鹹粥：

中西區民族路三段289號



大勇街無名鹹粥：

中西區大勇街85號



小公園擔仔麵：

中西區西門路二段321號

台灣菜

阿美飯店：

中西區民權路二段98號



東香台菜海味料理：

安南區安中路六段217號



博仁堂：

中西區西門路二段300巷27號



府城食府 （安平）：

安平區華平路152號



筑馨居：

中西區信義街69號

小吃

阿明豬心冬粉 （保安路）：

中西區保安路72號



阿興虱目魚：

中西區文賢路252號



保安路米糕：

中西區保安路16號



田媽媽 長盈海味屋：

北門區三寮灣慈安里 484號



福泰飯桌第三代：

中西區民族路二段219號



下大道蘭米糕：

中西區康樂街6號



八寶彬圓仔惠 （國華街）：

中西區國華街二段99號



開元紅燒土魠魚羮：

北區開元路307號



開元路無名虱目魚：

北區開元路313號



康樂街牛肉湯：

中西區康樂街325號



落成米糕：

中西區民族路二段241號



無名新鮮牛肉湯：

東區東門路二段51號



無名羊肉湯：

中西區府前路二段144號



尚好吃牛肉湯：

北區北安路一段6號



鮮蒸蝦仁肉圓：

東區裕農路609號



王氏魚皮：

安平區安平路612號

葉家小卷米粉：

中西區國華街二段142號



一味品：

中西區國華街三段177號



永通虱目魚粥：

學甲區民權路60號

許多網友在名單公布後紛紛表示，「看完這個名單，身為台南人覺得好安心」、「還好還好，口袋還有些名單」、「外地觀光客名單」、「懷疑米其林真的有去過台南嗎」、「身為台南人，我對這名單感到欣慰，中午買飯終於不用排隊了」。

但也有網友表示，「又少幾間可以去吃的店了，是要把我們台南人餓死是不是啊」、「每一道都想吃」、「有些名單是從小吃到大的，有些口味也有傳承上差異稍微變了，不過還是好吃的」、「愛店被提名，原本就要排很久了」。