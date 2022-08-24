從小記者做到中視董事長　美魔女「成敗都是韓國瑜」

▲邱佳瑜曾深受蔡衍明重用，更成功幫韓國瑜打造聲勢，被視為韓流推手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前中視董事長邱佳瑜傳出與我駐南非外交官再婚！被外界稱為韓流推手的邱佳瑜，2年前因中天新聞台遭撤照黯然離職，最近卻傳出年初已再婚，對象是同樣迎來第二春的外交官呂志堅，婚後邱還陪老公一起前往南非任職。

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前旺中集團高層邱佳瑜與我駐南非外交官呂志堅再婚，消息傳出後引發媒體界議論，知情人士A小姐就表示：「一個原本在媒體界呼風喚雨的女強人，能放下一切，陪伴外交官丈夫前往國外生活，實在是令人羨慕的喜事！雖然得知她新婚夫婿的過往後令我們有些訝異，但還是由衷希望二人能就此白頭偕老！」

▲前中視董事長邱佳瑜日前傳出與我國外交官呂志堅再婚的喜訊。

本刊調查，被視為媒體女強人的邱佳瑜，今年57歲，自逢甲大學財稅系畢業後即進入媒體工作，1993年有線電視發展之初，她從《自立晚報》跳槽甫開台的《TVBS》，一待就是6年，後來轉戰《三立》《年代》，也從基層記者升到電視台新聞部主管，累積相當豐富的新聞經驗。

6年前，時任《年代》新聞部經理的邱佳瑜，被旺中集團董事長蔡衍明延攬擔任董事長特助兼新聞副總裁，負責媒體業務，就是希望借重她在平面、電子媒體近30年的資歷，協助旺中集團旗下的媒體轉型。

▲呂志堅現為駐南非台北連絡代表處副參事，常出席當地各式外交場合。

接手沒多久，就遇到2018年地方選舉，她一路操作《中天新聞台》激挺韓國瑜，因此被稱為韓流推手，最終韓順利當選高雄市長，邱也一度成為蔡衍明身旁的超級紅人。

▲邱佳瑜離開媒體圈後經營咖啡廳，常與呂志堅在店內和友人聚會。

只不過因《中天新聞台》過量報導韓國瑜的新聞，被NCC盯上，懲處不斷，加上集團高層內鬥等因素，邱佳瑜最後在2019年底被解除《中天新聞台》的指揮權，也卸下旺中集團電子媒體副總裁的身分，專任中視董事長，隔年11月中天換照補件前夕，中視董事長一職又遭到解任，讓邱自此消失在媒體圈。

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