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夫妻分房...子醉倒客廳　婦昏躺床3天未進食「奄奄一息無人知」

▲▼台中一名80歲婦人昏躺在床上3天未進食，奄奄一息。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一名80歲婦人昏躺在床上3天未進食，奄奄一息。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市80歲廖姓婦人靠撿拾回收物養活兒子，以及不良於行的羅姓老公，鄰居有3天沒看到廖女外出，擔心發生意外昨晚報警，警方到場發現，兒子醉倒在客廳，廖的老公在另一間睡覺，被問及妻子下落時，羅男淡淡的回說「應該在房間吧」，警方打開房門驚見廖女昏躺在床上、血醣過低、全身發燙，已有3天滴水未進，氣若游絲，還好及時送醫否則後果不堪設想。

▲▼台中一名80歲婦人昏躺在床上3天未進食，奄奄一息。（圖／民眾提供，下同）

台中市和平警分局竹林派出所昨晚接獲通報，住在達觀里的廖姓婦人已有3天沒有出門，恐發生意外，警員李榮華立即前往，並通知當地里長到場，2人進門詢問羅男是否知道妻子下落？羅男表示，自己不良於行，無法照料自己，更無法照顧妻子，2人早已分房睡，妻子許久未出房門，應該還在房間吧。

警方見廖女房門上鎖，於是就地取材以塑膠扇子伸入門縫，順利打開房門後，驚見廖女躺在床上，奄奄一息，意識模糊，員警先以清水擦拭廖婦臉部及手腳，先讓身體降溫，並通知救護車前來救護送醫，後來得知竟有3天沒有進食。

據了解，一家三口靠廖婦撿拾回收物變賣養活，竹林派出所每次巡邏都會特別注意該家庭，這幾天未見廖的回收車，誤以為外出撿拾，豈料竟是昏躺在床上，而廖的兒子清醒時就會買三餐，若是像昨晚醉倒在地，父親就沒飯可吃，情景堪憐。

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