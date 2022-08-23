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快訊／疫苗採購舌戰　陳時中嗆蔣萬安「為選舉變心」：不然是失職

▲▼陳時中參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid`s Right互動體驗展 」 張文潔 何孟樺 吳郁瑾。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中今天隔空狂嗆蔣萬安。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安連日猛轟疫苗採購合約公開議題，批評衛福部去年給立法院調閱的資料有塗黑遮蔽，並批指揮中心指揮官王必勝變成民進黨參選人陳時中的發言人。對此，陳時中23日上午接受媒體聯訪直言，蔣萬安當時是調閱小組召集人，當時沒提出來是失職，若現在因為選舉變了心也沒關係，因為他立委也還沒辭，下會期再調資料嘛。

陳時中今天上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」，他在會後受訪表示，這樣的講法大錯特錯，蔣萬安是立法院調閱小組的召集人，衛福部對於調閱什麼資料、遮蔽什麼都要先向委員會報告，經委員會同意後，衛福部才把資料整理好，資料放在那邊兩個月給大家看，期間都是委員會會議。

陳時中直指，「中間有什麼不滿，有什麼新的要求，（蔣萬安）都可以再提出來」，當時衛福部是受到立法院的監督，蔣萬安他自己當立法委員，尤其是召集人，如果覺得資料不夠，當時卻沒有提出來，那是召集人失職，如果那時候覺得夠但現在突然覺得不夠，那是不是因為選舉而變了心？

陳時中諷刺說，「沒關係，變了心也可以，下個會期還在，他立委也還沒辭，就再調嘛！」他表示，公部門裡面，誰來主政都一樣，根據合約、國際應該遵守的信用，該遮蔽就遮蔽，其他可以公開的就儘量公開，這沒有問題的。

陳時中還說，不管有沒有當過美國律師，基本上有做國際貿易往來的都清楚，合約都有保密條款，如果不遵守保密條款一定有一些處分，之後生意就沒辦法做了，他再三強調，今天疫情還沒過去，也許未來會有新疫苗、新藥出來，如果屆時因為沒有遵守國際條約規範，而減低購買競爭力，這絕對不是國人想要看到的事情。

另對於媒體關注，在野黨批評疫苗採購價格，質疑是否可揭露高端疫苗的採購價格一事，陳時中反問，「大家有沒有想過，高端（疫苗）有一天往外賣的事情？」若不保護國產新藥，將來怎麼在國際上競爭？若是今天公布高端疫苗賣多少錢，下個國家就會要求比較低的價格。對於疫苗採購價格，陳還說，大家從總預算裡面看購買劑數就會知道了，大概就在那個範圍內，也不會有錯啦。

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