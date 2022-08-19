微型電動二輪車11月起「強制掛牌上路」　領牌、行照規費價格曝

▲電動自行車正式更名為微型電動二輪車，11月1日起須合格掛牌方可上路。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者李姿慧／台北報導

11月1日起「微型電動二輪車」(電動自行車)須掛牌才能上路，否則可罰1200到3600元，交通部今(8/19)也預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，新增微型電動二輪車領牌一面300元、行照150元，此外車牌號碼也能選號，起標價從1千到2千不等。

電動自行車改裝超速和肇事問題不斷，立法院日前修法，電動自行車正名為「微型電動二輪車」，未來須掛牌才能上路，且須強制投保汽機車責任險。針對沒有領用牌照行駛的「微型電動二輪車」，將可開罰1200~3600元罰鍰；此外，「微型電動二輪車」也明定14歲以上才能騎乘。行政院日前宣布，相關新制將於11月1日上路。

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若新制上路前已購買的電動自行車，則要在新法上路後2年內檢驗掛牌，否則最高也可罰3600元罰鍰。另電動自行車時速不可超過25公里，若擅自改裝電動自行車者，最高可罰5400元。

微型電動二輪車掛牌等新制將於11月上路，為配合微型電動二輪車號牌、行車執照之發放，交通部今也預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，新增微型電動二輪車領牌一面300元、行照150元。

此外微型電動二輪車牌照號碼也能選號，起標價從1千到2千不等，其中各監理所提供選用號碼列第三級，起標價為1千元，車主自選號碼列第二級，起標價1500元。

牌照號碼5碼全數相同或順位者，包括11111、66666、88888、99999、56789等，列為第一級，起標價為2千元。