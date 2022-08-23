　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蜘蛛絲可測量血糖！陽明交大飼養「人面蜘蛛」開發光纖糖度感測器

▲▼陽明交大團隊利用「人面蜘蛛」的蜘蛛絲，開發光纖糖度感測器，可量測血糖。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大團隊利用「人面蜘蛛」的蜘蛛絲，開發出光纖糖度感測器，可量測血糖。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

一般民眾對蜘蛛大多存在負面印象，但陽明交大團隊不僅飼養蜘蛛，更成功利用手掌大小的人面蜘蛛吐出蜘蛛絲，開發出一款光纖糖度感測器，能夠在萬分之一秒內有效量測果糖、蔗糖與葡萄糖濃度，且量測範圍已包含人體血液中所有可能的糖濃度，將可做為下一世代的血糖偵測利器。

▲▼陽明交大團隊利用「人面蜘蛛」的蜘蛛絲，開發光纖糖度感測器，可量測血糖。（圖／陽明交大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明交大團隊開發出光纖糖度感測器，圖為劉承揚教授實驗室合影。（圖／陽明交大提供）

最新國人十大死因統計中，超過一半為慢性疾病導致，糖尿病排名第5，而患者自行在家穿刺監測血糖，易有感染風險，且穿刺針頭使用一次後就成為醫療廢棄物，科學家因此致力於研發更方便、即時的血糖偵測方式。

陽明交大生物醫學工程學系劉承揚教授及鄂暄蓓碩士，與台北醫學大學及國研院台灣儀器科技研究中心合作，從活蜘蛛取得天然的蜘蛛絲後，成功利用手掌大小的人面蜘蛛吐出的蜘蛛絲，開發出一款光纖糖度感測器，能夠在萬分之一秒（0.1 ms）內有效量測果糖、蔗糖與葡萄糖濃度，將可做為下一世代的血糖偵測利器，研究成果將刊登在今年9月的《Biomedical Optics Express》，並獲選為該刊物的編輯精選。

▲▼陽明交大團隊利用「人面蜘蛛」的蜘蛛絲，開發光纖糖度感測器，可量測血糖。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大劉承揚教授（左一）與鄂暄蓓碩士（右一）團隊，開發出光纖糖度感測器，可量測血糖。（圖／陽明交大提供）

為了找尋適合材料，研發團隊曾嘗試過2到3種不同品種的蜘蛛，也在校內自行捕捉蜘蛛來做實驗，可惜蜘蛛絲品質都不甚穩定，經過多方嘗試才選定人面蜘蛛為主要取絲對象，為了取出高品質的蜘蛛絲，研發團隊還必須學習如何飼養蜘蛛、設計取絲方法等。

團對成員之一的鄂暄蓓表示，人面蜘蛛不僅巨大，一開始也很害怕背上有長臉的蜘蛛，取絲過程中蜘蛛不受控制亂跑，也讓研究團隊夥伴們驚叫連連，而研發團隊在製作蜘蛛絲光纖過程中，也嘗試多種樹脂、金銀銅等金屬，因此認識了爬蟲店老闆、樹脂廠商等，算是意外收穫。

▲▼陽明交大團隊利用「人面蜘蛛」的蜘蛛絲，開發光纖糖度感測器，可量測血糖。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大團隊利用人面蜘蛛的蜘蛛絲，開發光纖糖度感測器，圖為蜘蛛絲光纖。（圖／陽明交大提供）

而劉承揚教授研發團隊與台北醫學大學及國研院台灣儀器科技研究中心合作，從活蜘蛛取得天然的蜘蛛絲後，先是利用光固化樹脂穩定蜘蛛絲結構，再用斜向薄膜濺鍍技術，在固化的蜘蛛絲表面濺鍍一層薄薄的奈米金薄殼，以增加蜘蛛絲光纖對糖濃度靈敏度，最後做成了一根直徑約略為頭髮，肉眼可視的光纖感測器。

劉承揚進一步說明，糖尿病患者需要餐前餐後監測血糖，研究團對新開發的光纖糖度感測器，經實驗證實其感測功能在一年內都能保持相同靈敏度，且在室溫與人體溫度下都能正常運作，是一款可以長期適用於人體內，且即時精準測量血糖的感測器，不僅解決病患的難題，也能達到精準醫學的目標，造福更多的慢性病患者。 

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／林信吾落網「支持死刑」？　蘇貞昌回應了
快訊／凶刀找到了！　染血凶器扔校園草叢裡
圍捕畫面曝光！大批警力衝車站　蜂擁壓制林信吾
林信吾逃獄一週「法務部不敢講」！　網怒喊扯：2警枉死
林信吾狡猾！　連換「9交通工具」製造斷點
起底原生家庭！　林信吾母「狠割男友GG」再丟掉
日本擬鬆綁邊境管制！　入境免PCR
快訊／殺2警兇嫌遭逮捕！　蔡英文說話了
林信吾超商「搶7千元」逃亡新竹　女店員嚇壞：很害怕
警第一時間公布殺警犯嫌「是他」　黃明昭曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

囂張景山罰不怕！駕駛排班出勤一次3天2夜　勞團籲交部勒令停業

台南殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！PTT一面倒怒喊扯：2警枉死

見林信吾犯案5動作　眾人怒吼「腦袋清晰的有意為之」求判死！

蜘蛛絲可測量血糖！陽明交大飼養「人面蜘蛛」開發光纖糖度感測器

今處暑遇「天赦日」！開運方法曝　2生肖有貴人

今天「處暑」！6禁忌注意　洗澡別做1件事

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖衰運纏身

處暑到！馬鞍增強變胖「今晚起最近」變天　2地區防大雨

盆栽比人命值錢？6樓鄰居炸彈型「空中花園」狂照曝光　8千人傻眼

停課新制一次看！1人確診全班都要篩　師生「3情況可請防疫假」

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

台南警疑掌握凶嫌位置！　防彈背心+盾牌校園緝兇

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

狠殺台南2警！「竊盜通緝犯陳偉捷」正面曝光　騎機車逃逸中

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

2警遇襲殉職！陳偉捷「露詭笑」殺人畫面曝　他滿身血無力反抗

囂張景山罰不怕！駕駛排班出勤一次3天2夜　勞團籲交部勒令停業

台南殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！PTT一面倒怒喊扯：2警枉死

見林信吾犯案5動作　眾人怒吼「腦袋清晰的有意為之」求判死！

蜘蛛絲可測量血糖！陽明交大飼養「人面蜘蛛」開發光纖糖度感測器

今處暑遇「天赦日」！開運方法曝　2生肖有貴人

今天「處暑」！6禁忌注意　洗澡別做1件事

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖衰運纏身

處暑到！馬鞍增強變胖「今晚起最近」變天　2地區防大雨

盆栽比人命值錢？6樓鄰居炸彈型「空中花園」狂照曝光　8千人傻眼

停課新制一次看！1人確診全班都要篩　師生「3情況可請防疫假」

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

俄控烏女兵殺死「普丁大腦」愛女！已跟蹤近1月　出入同公寓畫面曝

台中首購新熱區主打「家樂福商圈」　房價4字頭直追北屯區

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

住旅館鐵齒「沒做2動作」犯禁忌！Melody醒來人不在床上　睜眼嚇瘋

近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

殺警犯林信吾落網　蘇貞昌：從嚴究辦「死刑執行由法務部權責辦理」

超商美式全新升級！帶有堅果香、口感更滑順　限時「第2杯7折」爽喝

洋基明星賽後雪崩式下滑　總管凱許曼相信團隊能扭轉局勢

遭深藍鐵票區里長潑冷水？蔣萬安：與各區民代緊密配合

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

處暑到！馬鞍增強今晚起最近變天　2地區防大雨

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

陳偉捷身分曝光！竟釣出苦主怒曝悲慘經歷

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖

盆栽比人命值錢？鄰居炸彈型「空中花園」照曝

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

竹科男約吃豆花　「拐回房強吻」嚇慘她

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

國家級反數位中介？兩廳院「刪」5作曲家作品

更多熱門

相關新聞

打擊科技犯罪　陽明交大首開設科技犯罪偵查專班

打擊科技犯罪　陽明交大首開設科技犯罪偵查專班

科技日新月異，網路犯罪手法越來越多元且猖獗，為了提升警政人員的資安素養，國立陽明交通大學今（19日）宣布與警政署合作，今年9月開設「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，也是全台第一個以科技犯罪偵查實務為主在職專班，提升警政人員資通訊安全背景知識與技術，以及打擊科技犯罪能力，防堵未來伴隨高資訊化時代來臨的資安威脅。

陽明交大揭硝酸鹽多來自飯菜　對健康利大於弊

陽明交大揭硝酸鹽多來自飯菜　對健康利大於弊

陽明交大團隊奪旺宏金矽獎鑽石大賞

陽明交大團隊奪旺宏金矽獎鑽石大賞

台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育醫藥產業人才

台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育醫藥產業人才

電機美少女當交換生　返台成人氣搶手貨

電機美少女當交換生　返台成人氣搶手貨

關鍵字：

蜘蛛絲測量血糖陽明交大人面蜘蛛光纖糖度感測器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

台南殺警兇棄車變裝　照片曝光

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面