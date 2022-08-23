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駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲裴洛西日前訪問台灣，挺民主盟友卻被不少人批評為激怒中國政府，是不應該的舉動。（圖／路透社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦22日專電

英國「衛報」的週日版姊妹報「觀察家報」昨天刊登駐英國代表處投書，內容指出因為顧忌北京而阻止他國民選政要訪問台灣，只會讓威權政府更加肆無忌憚。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日率團訪台，北京至今持續藉故在台灣周邊舉行軍事演訓，並向各國政府和國會加強施壓，企圖阻撓各國政要訪台。

「觀察家報」（The Observer）7日發表社論，批評裴洛西訪台徒讓台灣更不安全、並未給台灣帶來明顯實質益處，甚至徒增區域不穩定因素、無助維護台海現狀。社論並呼籲在緊張情勢消退前，英國國會議員及其他用意良善、想追隨裴洛西腳步訪台的各國政要最好三思。

駐英國代表處以徐郁喬副參事的名義投書，直指因為考量中國反對而出言批評他國民選意見領袖、阻止他們訪問民主台灣，這將讓中方更加膽大妄為、激勵北京採取更多霸凌作為。

投書提到，如果威權國家被允許主導民主國家民選官員的行動，這應令人深為警惕，因為這顯示威權主義已明顯侵蝕民主體制。

投書批評，「觀察家報」的社論失焦；中方對裴洛西訪台反應過度、非理性，這才應當是討論焦點且應被強烈譴責。

駐英代表處強調，中國近年來不僅軍事威脅台灣，更逐步提高強度，裴洛西訪台不過是中方藉機改變台海現狀的藉口。部分專家已指出，就算裴洛西未訪台，中國仍可能找其他機會達成目標。

駐處指出，中國近期在台灣周邊舉行的軍演極度危險、挑釁，威脅區域和平穩定，也影響國際貿易與交通運輸。台灣強烈譴責中國不負責的行為，並呼籲國際社會團結、支持民主台灣，抵抗中國的軍事恫嚇以及在印太地區的擴張野心。

另一方面，「衛報」（The Guardian）16日刊登中國駐英大使鄭澤光的文章，他宣稱「台灣問題是一塊試金石」，英國沒有理由對「打台灣牌」的美國亦步亦趨。

裴洛西訪台後，鄭澤光曾罕見召開記者會，嚴詞警告英國國會外交委員會若按計畫今年稍晚訪台，將造成「嚴重後果」。

不過，外委會召集人、保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）近日接受中央社專訪時強調，北京對裴洛西訪台的激烈反應未影響外委會訪台計畫。

她說，北京不應視外委會訪台為「威脅」或意圖升高局勢；儘可能深入暸解世界各地的緊張情勢是外委會成員的職責，中共理應對英國議員的求知態度表示歡迎。

主管亞太事務的在野工黨影子外交副大臣韋斯特（Catherine West）則告訴中央社，英、美和其他國家的國會議員訪問台灣是常見現象，這不該是中國在台海升高軍事態勢的理由。

她提到，裴洛西代表許多關心台灣的美國國會議員，台灣在英國國會也有許多朋友。


 

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