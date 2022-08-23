台海局勢緊張　歐盟最高外交官：願調解台海危機

▲中國解放軍東部戰區日前大動作進行環台軍演。（圖／CFP）

文／中央社桑坦德22日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪問台灣後，中國在台灣周邊大規模軍演讓局勢陷入緊張。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，歐盟願意擔任台灣海峽危機的「調解人」。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，波瑞爾（Josep Borrell）在西班牙北部城市桑坦德（Santander）一場論壇發表演說：「在這種情況下，歐盟正試圖擔任調解人。」

波瑞爾指出，他對本月稍早裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後的局勢升溫表達「嚴重關切」。

被問到是否打算訪問台灣，波瑞爾透露自己沒有計畫訪台，他表示：「而且我認為歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也不會訪問台灣。」

波瑞爾還說：「這使得與中國之間的關係特別微妙，這就是為何我們需要避免給予（中國）一個加劇緊張情勢的藉口。」

「當然，裴洛西有權去任何她想去的地方，但除了自身權利，另一方面為選擇合適的時機。」

他說道，自己看到裴洛西這次訪台讓美國政府感到「不安」。

波瑞爾也提到台灣的重要性，「台灣是一個小國家，卻生產了全球70%的半導體、90%的高科技半導體」。

被問及如果中國武力進犯台灣，歐盟會如何反應，波瑞爾指出：「所有人都試圖避免直接對抗中國。」

「這是美國非常謹慎試圖避免的情況，所有人都捍衛台灣發展政治體制的權利，但所有人都非常謹慎處理，且試圖避免直接對抗中國。」

他還說：「來自西方和北美洲的我們必須捍衛台灣人民的權利，但台灣不是聯合國的成員。它不被承認為一個國家。因此，我們保持戰略模糊性。」



