暑假作業真的被偷了！女客進店內整疊拿走　男孩嘆：來不及補了

▲偷走男孩暑假作業的女子疑似是廢品回收人員。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）



實習記者楊欣倫／綜合報導

學生時期最期待的就是暑假了，不過學生們也會有老師出的「暑假作業」要完成。近日，大陸江蘇有一位小男孩的暑假作業被疑似在做廢品回收的女子給偷走，讓他無奈表示，「開學前來不及重寫了。」

根據陸媒《江蘇新聞》報導，一名馮姓女士在大陸江蘇省南通市經營外貿店，兒子的暑假作業放在店裡的桌上，結果有一位女子進到店內後，趁沒人注意時，將桌上的作業全部拿走，並騎腳踏車揚長而去。

馮女士說，那位拿走兒子暑假作業的女子應該是做廢品回收的，只希望對方能盡快歸還。由於作業是兒子花了整個暑假寫好的作業，因此他得知作業被偷後非常傷心，「花一個暑假寫完的作業，只要還要交的話，我就要重寫，應該來不及補了。」

▲南通市一名小男孩的暑假作業被偷走。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）



此報導引發大陸網友開玩笑回應，「小朋友可能想早知道不寫了」、「老師，我作業是真的被偷了，有監控為證」、「誰能來偷我的暑假作業」、「孩子可能想，阿姨你怎麼不早點偷，我都做完了」、「要是我兒子的作業被偷，他可能高興瘋了」、「我已經把作業放門口了，希望它明天不在」。