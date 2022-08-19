台中德州撲克館遭竊！店家稱損失150萬　賊落網錢只剩「這一點」

▲林嫌於桃園落網。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區崇德路一家德州撲克店16日遭竊，林姓男子沿著外牆排水管爬進2樓屋內，迅速搜刮金庫、收銀機內大量現金，隨後往北部逃逸。業者宣稱被偷120萬元，而警方19日凌晨2時許於桃園市中壢區逮獲林男時，他身上僅剩9萬多元，全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

台中市第二警分局調查，林姓男子（44歲）16日下午2時許，鎖定崇德路一家德州撲克店行竊，林男從1樓的排水管爬進2樓窗戶，發現店家收銀機沒有上鎖，直接竊取裡面的現金，又把金庫翻了遍，得手贓款後隨即逃逸。

業者發現店內遭竊，於臉書發文「遭遇重大竊案」，稱有120萬元現金及值錢設備被搬空，損失約150萬元，並公開林男行竊過程的監視器畫面。

警方報請台中地檢署指揮偵辦，發現林男逃往北部，調閱相關監視器鎖定他藏身在桃園中壢一名友人住處，19日凌晨2時28分前往將林男拘提到案。經查，林男還是一名偷竊慣犯，警方詢後依竊盜罪嫌將他移送。

▲林嫌落網時身上只剩9萬多元現金。（圖／記者白珈陽翻攝）

第二警分局長陳家銘表示，竊嫌作案後雖竄逃桃園，但警方仍於短時間將其緝捕歸案；台中市治安不容挑戰和破壞，只要敢逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定依法嚴查重辦、除惡務盡。