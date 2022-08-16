爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

▲大陸一名爺爺趁黑夜進養殖場偷小龍蝦。（圖／翻攝自微博／青流視頻）



實習記者楊欣倫／綜合報導

小龍蝦近幾年深受大陸民眾喜愛，不過即便掀起「吃龍蝦」的熱潮，但牠的價格並不便宜。一名爺爺的孫子很愛吃小龍蝦，但他因為覺得價格太貴了，於是多次偷進龍蝦養殖地盜竊，共計竊取了100多斤（約50公斤）的小龍蝦。

根據陸媒《頭條新聞》報導，湖北谷城一名爺爺的孫子回家探親，因為知道孫子喜歡吃小龍蝦，所以覺得價格太貴的他，便趁著夜色偷偷扒開鐵絲網，鑽進龍蝦養殖地盜竊了10餘斤（約5公斤）小龍蝦。

▲爺爺進入養殖地5次，共計盜竊100多斤小龍蝦。（圖／翻攝自微博／青流視頻）



回到家後，爺爺又想起自己的外孫也喜歡吃小龍蝦，覺得偷得不夠，於是故技重施，前後進入養殖地5次，總共竊取了100多斤的小龍蝦，被民警抓獲時，家裡吃到只剩30來斤（約15公斤）。

對此，大陸網友表示，「真的是偷給孫子吃的嗎？100多斤不得全家人吃才吃得完」、「至少他一碗水端平，對孫子和外孫的愛是平等的」、「真是個好爺爺，不知道花錢去買」、「那麼愛吃幹嘛不自己養」、「偷就是偷，還用愛孫子當藉口」、「這份愛太沉重，也不可取」、「愛孫子的心是好的，但行為不對」。