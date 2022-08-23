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總獎金高達40萬元！高雄「全國電競青少年錦標賽」31日開放報名

▲▼ 。（圖／高雄市政府青年局）

▲職業電競隊ONETEAM出席「電競夏令營」。（圖／高雄市政府青年局）

實習記者李鎮宇／高雄報導

高雄市政府青年局21日舉辦電競夏令營，力邀職業電競隊與實況主出席活動，副局長顏己喨還與嘉賓進行傳說對決表演賽，並為第2屆「全國電競青少年錦標賽」宣傳。顏己喨表示，錦標賽將於8月31日起開放報名，賽事則是10月3日登場，總獎金高達40萬元，期待全國青年電競好手們共襄盛舉。

電競夏令營於21日在Pinway駁二八號倉庫舉辦，青年局邀請到職業電競隊伍ONE Team Esports、實況主小饅頭及添財參與活動，顏己喨還親自嘗試操作，與來賓進行傳說對決表演賽，並為10月的「全國電競青少年錦標賽」宣傳，期望各大好手組隊前來參加。

▲▼ 。（圖／高雄市政府青年局）

▲青年局副局長顏己喨。（圖／高雄市政府青年局）

「全國電競青少年錦標賽」將於8月31日開放報名，10月3日賽事將正式開始，除了有150點的MY CARD參賽獎勵，總獎金更是高達40萬元，決賽在高捷美麗島站舉行。本賽事還將同步與6所學校聯合開辦「校園講座」和「影音剪輯實作班」，參與學校包含樹德科大、正修科大、三信家商、中山工商、樹德家商以及立志中學，好讓學生學習遊戲產業相關知識與技能。

顏己喨表示，電子競技已成為國際新興產業，有著龐大的商機和工作機會，更是許多年輕人的就業首選。為了打造多元的就業環境，他鼓吹青年才子投身電競領域，因此青年局舉辦全國性賽事，讓選手們展現自己的能力，更希望通過「校園講座」與「影音剪輯實作班」等課程，強化學生的對該產業的了解與專業技能，增加未來就業的競爭力。

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