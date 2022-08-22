爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

圖文／鏡週刊

泰國觀光勝地芭達雅近日發生一起奇怪的案件，一名55歲男子到當地旅遊，突然遭到一名28歲女生坎姆頓（Kannika Khamthon）當場爬車硬上，坎姆頓對男子磨蹭身體後，一秒變喪屍，直接對男子的右耳狠咬，還把咬下來的肉吞下肚。

據泰國《Sanook》與《Thaiger》報導，事發在本月20日晚間11點多，當時這名55歲男子乘坐一輛紅色小車，進行觀光行程。坎姆頓則是坐在朋友機車的後座，當時坎姆頓和朋友的穿著，都相當清涼性感。

據男子說法，當時他所乘坐的小車和坎姆頓的機車，同時停在一個路口等紅綠燈，但這時坎姆頓突然抓狂，離開機車後，突然爬上他的紅色小車，隨後坎姆頓坐在男子的大腿上磨蹭。但過不久，坎姆頓馬上變成「喪屍」，直接狠咬男子的右耳，更因此咬下一塊肉，男子也當場濺血。更誇張的是，坎姆頓如發瘋一般，直接吞下這塊耳朵肉。

由於事發地點位於鬧區，驚動附近不少路人和駕駛，警方也聞訊趕抵現場。不過坎姆頓的狀況仍然相當不穩定，就連警方也難以制伏她，警方企圖將她移至卡車上，只見坎姆頓不斷反抗警方，瘋狂地拳打腳踢，但最後警方仍成功將她逮捕。

報導指出，警方在21日做出初步報告指出，坎姆頓在事發當時呈現極度酒醉狀態，而警方也針對她進行藥檢，但結果為陰性，因此確定坎姆頓並沒有嗑藥，而是真的發酒瘋。另一方面，受害男子也已到醫院驗傷，未來不排除對坎姆頓提告。