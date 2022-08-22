熱奇景！鄱陽湖長出「大地之樹」　千年落星墩「提前」百天現全貌

記者任以芳／綜合報導

2022年8月21日，江西鄱陽湖進賢段水域，出現「大地之樹」自然景觀。受降水偏少及持續高溫影響，長江流域出現罕見的旱情，鄱陽湖提前100多天進入低枯水期，刷新最早進入低枯水期記錄，鄱陽湖面積較6月已縮小3/4。湖中的千年石島「落星墩」也完全露出，提早了100多天「全貌見客」。

▲江西鄱陽湖熱奇景，出現大地之樹。（圖／翻攝 微信 空中看江西）

江西持續出現乾旱天氣，陸媒《將報視頻》航拍紀錄水位乾涸的鄱陽湖進賢段，鏡頭下的大地水域灘塗裸露，出現「大地之樹」自然景觀，乾涸的河床龜裂出大樹模樣，從樹冠到枝幹栩栩如生，

受降水偏少及持續高溫影響，長江流域出現罕見的旱情，鄱陽湖提前100多天進入低枯水期，刷新最早進入低枯水期（10米以下）記錄，鄱陽湖水面面積較6月已縮小3/4。

▲江西鄱陽湖千年石島「落星墩」提前100多天現出全貌 。（圖／翻攝 微信 空中看江西）

《空中拍江西》也航拍處於低枯水期的最大淡水湖鄱陽湖，大量湖床露出，部分湖床變成「草原」。從19日進入低枯水期後，水位繼續走低，標誌性水文站星子站水位8月22日10時數據顯示為9.55米。

原本處於鄱陽湖中的千年石島「落星墩」完全露出，周圍的大面積湖床變成大草原。據了解，「落星墩」露出全貌的時間點提前了差不多100天左右，達到從1951年以來最早進入枯水期的記錄。

附近居民說，從未看見水位如此低，「落星墩」露出全貌的時候吸引了不少人來玩，今年天氣實在太熱，毫無遊客到訪。目前，鄱陽湖水位還在持續下降中，沿岸的多個城市大片湖灘裸露，陸續長出茫茫草原。讓人擔憂湖中魚類如何挺過這場乾旱浩劫，且牽動今年候鳥飛來鄱陽湖棲息的存亡關鍵。